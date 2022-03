EU schenkt 13 miljoen euro voor duurzaam bosbeheer

De Europese Unie (EU), stelt 13 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van investeringen in duurzaam bosbeheer. Het gaat om een schenking voor een meerjarenprogramma dat loopt tot 2027. Een EU-delegatie onder leiding van ambassadeur Fernando Ponz Cantó, sprak op dinsdag 22 maart met een Surinaamse regeringsdelegatie onder leiding van minister Armand Achaibersing, over de schenking. Als een van de weinige landen in de regio komt Suriname in aanmerking voor het Multi Annual Indicative Programme (MIP) van de Europese Unie.

De hoofdcomponenten van het MIP zijn:

Het verbeteren van de levensstandaard van dorpsgemeenschappen middels het bieden van o.a. technische ondersteuning voor duurzame ontwikkeling van de houtsector alsook voor de niet-hout bosproducten (NTFP). Hervormingen ter verbetering van een verantwoord bosbeheer. Het beschermen en herstellen van het mangrovebos.

Er wordt veel aandacht gegeven aan capaciteitsversterking van alle betrokken actoren.

De uitvoering van het programma ligt in handen van de ministeries van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) en van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM). De ministers Bronto Somohardjo (GBB ad interim) en Silvano Tjong Ahin waren daarom eveneens aanwezig tijdens het gesprek. Het ministerie van Financiën en Planning coördineert. Tijdens de ontmoeting werden ook andere ontwikkelingen besproken. Suriname gaf inzicht in de voortgang tot macro-economisch herstel en de samenwerking met het IMF. De EU gaf uitleg over de post Cotonou samenwerking en de nieuwe faciliteiten die beschikbaar zijn voor de Caribische landen. De EU is een belangrijke ontwikkelingspartner die sinds 2003, bijkans euro 100 miljoen via EU-programma’s beschikbaar stelde, voor hoofdzakelijk investeringen in de transport- en de agrarische sector.