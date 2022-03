Tjin Liep Shie: ‘Niets mis met benoeming huidige korpschef’

Volgens voormalig korpschef Humphrey Tjin Liep Shie, is er niets mis met de benoeming van Ruben Kensen tot korpschef. Hij zegt dat er binnen het politiehandvest, inderdaad een regel is die aangeeft, dat bij vervanging of afwezigheid van de korpschef, de oudste in rang de plek overneemt. Echter staat in dezelfde regel volgens Tjin Liep Shie ook vermeld, dat door de president anders mag worden beslist. ‘’Dat is in dit geval ook gebeurd, dus is er geen vuiltje aan de lucht.’’ Tjin Liep Shie zegt verder dat het misschien nodig is dat de president met partijen om de tafel gaat zitten en zaken bespreekt, zodat de rust binnen de organisatie bewaard blijft.

Bestuurskundige August Boldewijn is van mening, dat er inderdaad een mogelijkheid moet kunnen bestaan, dat naar inzichten van de president, iemand anders in de functie benoemd kan worden. Dit omdat volgens Boldewijn, je een geval kunt krijgen waarbij iemand bevoegd is, maar niet be-kwaam is om de functie te bekleden.

“Ik zeg niet dat het in dit geval ook zo is, maar we zouden moeten kijken naar de richtlijnen binnen het politiehandvest”, aldus de bestuurskundige.

Voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Milando Atompai, kan zich niet terugvinden in de benoeming en heeft in een schrijven aan de minister gevraagd, deze te corrigeren. Volgens hem zouden er goed onderbouwde redenen moeten zijn om Henry Seedorf over te slaan, echter is dit volgens hem niet het geval, gezien hij als oudste zeker zes maanden heeft waargenomen. Zijns inziens is de huidige benoeming een politieke en dient dus teruggedraaid te worden.