Ramdin: ‘ Surinaamse arbeidsmarkt moet verruimd worden ‘

Ontwikkeling van bevolkingspolitiek niet uitgesloten

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft onlangs in een lokaal medium verklaard, dat de Surinaamse arbeidsmarkt vergroot moet worden en dat het verzoek door de regering wordt doorgenomen. Willen wij vooruitgang boeken, dan zal er volgens hem een bevolkingspolitiek ontwikkeld moeten worden, die kan zorgen voor verruiming van die arbeidsmarkt.

“Uiteraard moet alles goed gekanaliseerd worden, met goede regels maar ook de mensenrechtensituaties moeten in de gaten gehouden worden”, aldus Ramdin.

Diverse Surinaamse bedrijven hebben al geruime tijd een tekort aan arbeidskrachten. Volgens Ramdin, spelen blijkbaar twee zaken een rol bij de vraag naar arbeidskrachten: de arbeidskrachten zijn er niet, of de arbeidskrachten zijn er, maar zijn niet in staat te werken. De bewindsman benadrukte dat de burger moet werken om zelf te verdienen, en niet moet wachten op de uitkering van de overheid of dergelijke.

Een bepaalde groep burgers heeft de potentie niet om zichzelf te onderhouden en ontvangt daardoor de nodige steun, maar een groot deel van de samenleving kan werken.

Bevolkingspolitiek behelst door de overheid ingestelde maatregelen, die direct of indirect gericht zijn op de beïnvloeding van de bevolkingsomvang, groei samenstelling of spreiding. Het is geen vorm van discriminatie. De regering zal in een later stadium ingaan op de plannen voor het vergroten van de lokale arbeidsmarkt.