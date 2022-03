DSB accepteert geen oude ID-kaart als legitimatiebewijs

Tot 14 maart 2022 hadden burgers de tijd om hun e-ID-kaart kosteloos aan te vragen. Na die datum zijn hieraan kosten verbonden. Vanaf 17 maart 2022 is het wettelijk vastgesteld dat oude ID-kaarten automatisch zijn vervallen. Deze oude ID-kaarten worden daarom ook niet meer geaccepteerd als legitimatiebewijs bij De Surinaamsche Bank (DSB). “Vanaf 18 maart 2022 kunt u uw bankzaken regelen met uw geldige e-ID kaart, uw paspoort, rijbewijs of PSA-kaart”, aldus DSB in een bekendmaking aan haar cliënten.

De directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Kanapé-Pokie, had al eerder gezegd dat burgers zouden moeten betalen voor hun aanvraag. Ondanks de oproep van de directeur en de informatie verstrekt door het CBB, hebben burgers niet in voldoende mate gehoor gegeven om hun ID-kaart te laten maken. In de administratie van het CBB zijn er nog duizenden personen die ID-plichtig zijn en nog geen nieuwe ID-kaart hebben aangevraagd. Volgens de directeur zijn meer dan 50 procent van deze burgers in Paramaribo woonachtig. Ondanks dat er vier actieve units waren om de e-ID-kaart aan te vragen, heeft men toch niet vóór 14 maart optimaal gebruik gemaakt van deze gratis dienst van de overheid.