Schaarste aan veevoer: ‘Kwekers overnachten bij verkooppunten om over voer te beschikken’

De invasie van Rusland in Oekraïne, heeft ervoor gezorgd dat de export vanuit Oekraïne – met name graan – zo goed als stilligt. Ook in Suriname zijn de gevolgen merkbaar. Zo is er al weken een schaarste aan verschillende soorten kippenvoer. Een kweker vertelt aan een lokaal medium, dat een aantal veevoerbedrijven, onder andere Vitalo N.V., daarom ingesteld heeft dat alleen de eerste 50 mensen die ter plekke zijn, geholpen worden aan kippenvoer. Het gevolg van deze maatregel is dat kwekers en wederverkopers bij de verkooppunten overnachten, zodat wanneer de verkoop begint, zij niet achter het net vissen.

De kweker zegt, dat hij dit geen goede oplossing vindt. ‘’Mensen slapen voor de verkooppunten, waardoor de groep van 50 personen zo overschreden is. Terwijl de kleine kweker die daar om zes uur morgens aankomt, geen kans maakt op een baal voer. De wederverkopers laten hun personeel op de plek overnachten, zodat ze in aanmerking kunnen komen‘’, zegt de kweker.

Kwekers vragen zich, waarom de regering niet inspeelt op dit probleem. Zij geven aan, dat de werkwijze van onder andere Vitalo N.V., niet door de beugel kan. Zij vinden dat het veevoerbedrijf eerst de kwekers zou moeten helpen en daarna de wederverkopers. ‘’Want wij hebben het voer het hardst nodig.‘’ Ze vragen zich ook af, waarom de regering niet inspeelt op dit probleem.

De prijs die voor een baal kippenvoer betaald moet worden, is in korte tijd ook drastisch gestegen. Volgens een kweker, wordt er momenteel zwaar gespeculeerd met de prijs van voer. ‘’Een baal van 40 kilo die voorheen SRD 630 kostte, wordt nu voor SRD 1200 doorverkocht. Er wordt zwaar misbruik van de situatie gemaakt, want bij Vitalo liggen de prijzen veel lager. Op deze manier kunnen we het hoofd niet boven water houden.‘’ De kwekers geven aan, dat zij geen voer bij wederverkopers zullen kopen, omdat die absurde prijzen vragen.