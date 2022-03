Zonnebloemolie wordt massaal gehamsterd

Momenteel zijn mensen massaal zonnebloemolie aan het hamsteren. Het gevolg is dat zonnebloemolie schaars is geworden en nog slechts in enkele supermarkten verkrijgbaar. De prijs is ook gestegen. Vorige week was de gemiddelde prijs van een fles zonnebloemolie SRD 47, nu is de prijs gestegen naar SRD 80. In de meeste supermarkten is er zelfs geen fles zonnebloemolie meer te koop en bij andere mag je per persoon maximaal één of twee flessen kopen.

Dit hamstergedrag is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, waardoor er een grote schaarste wordt verwacht van zonnebloemolie op de wereldmarkt, omdat de productie van deze olie niet gegarandeerd is. Oekraïne voorziet 80 procent van de productie van zonnebloemolie wereldwijd. Twee jaar terug werd aan het begin van de covid-pandemie op grote schaal toiletpapier gehamsterd, hetgeen overbodig bleek, want de magazijnen lagen vol. Eerder deze week gaf de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) al aan, dat fabrikanten bezig zijn met alternatieven voor zonnebloemolie. De organisatie schatte in dat de zonnebloemolie uit Oekraïne over vier tot zes weken op is. Daardoor ontstond er in Nederland de afgelopen week ook een rush op het kopen van zonnebloemolie, waarbij mensen flink gehamsterd hebben.

Alternatieven voor zonnebloemolie

Zonnebloemolie wordt veelvuldig gebruikt om allerhande gerechten klaar te maken, maar zit ook in margarine, koekjes en babyvoeding. Maar er zijn genoeg alternatieven die je ook zou kunnen gebruiken, schrijven voedingsdeskundigen. Ghee, kokosolie, olijfolie, sojaolie en slaolie, kunnen goede alternatieven zijn.