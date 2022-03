Klachten over corruptie bij GBB

Al geruime tijd komen er meldingen binnen bij de redactie van De West, dat er bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), zaken niet conform de juiste procedures lopen met betrekking tot grondaanvragen en toewijzingen. Burgers die in de afgelopen jaren een aanvraag hebben gedaan voor een stuk grond, komen tot de ontdekking, dat het stuk grond dat zij al eerder hebben aangevraagd, aan een andere persoon toegewezen is. De aanvraag van deze burgers is nooit afgewezen, maar de persoon die de grond gekregen heeft, beschikt wel al over een bereidverklaring.

Er zijn vaker klachten geweest over grondaanvragen en het toewijzen van grond. Burgers voelen zich benadeeld en spreken zelfs van een grootschalige vorm van corruptie als het gaat om het toewijzen van gronden die jarenlang in de boezem van de staat waren. Volgens een burger, worden de afgelopen tijd heel veel stukken grond in rap tempo toegewezen aan stichtingen die niet eens een jaar oud zijn. Het gronduitgiftebeleid is naar verluidt, danig uit de hand aan het lopen, waardoor burgers uit het district Commewijne en ook inwoners van Nickerie die een grondaanvraag hebben liggen bij de dienst der Domeinen, met lede ogen toezien hoe er beheersdaden worden uitgevoerd op percelen waarvoor zij jaren geleden een aanvraag hebben ingediend.

Begin december 2021 maakte Joel ‘Bordo’ Martinus, directeur van het Nationaal Indoor Stadion (NIS), de opmerking dat er ‘’een oplichtersbende op het ministerie van GBB is’’. ‘’Het ministerie wordt nu beheerd door iemand van Abop, maar er gebeuren een paar dingen waar ik niet van houd’’, zei Martinus. Hij gaf aan, dat hij van de partij houdt en daarom zal praten. Ook wil hij niet dat Abop-voorzitter tevens vicepresident Ronnie Brunswijk, schande krijgt. Martinus zei toen al, dat hij bezig is ‘’hard bewijs te vergaren tegen deze bende’’.

Hij kan zich niet voorstellen dat er mensen zijn die nu werken op het ministerie, terwijl ze eerder door de NDP aan de kant zijn gezet. ‘’Bepaalde mensen hebben een strafblad voor fraude, oplichting en het inpikken van gronden van anderen’’, zei Martinus. Hij haalde aan dat het niet kan dat arme burgers een landmeter betalen om een stuk land te meten om vervolgens een aanvraag te doen. “Wanneer de aanvraag is gedaan, zijn er mensen die de grond inpikken. Die dingen ga ik niet pikken. Er is een bende op GBB die bepaalde frauduleuze handelingen pleegt”, aldus Martinus. Volgens hem is dat het recht van elke Surinamer.