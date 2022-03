Rosebel Gold Mines betreurt dodelijk ongeval te Royal Hill

Rosebel Gold Mines N.V. (Rosebel) maakt hierbij bekend, dat zich gisteren een ongeval heeft voorgedaan in de Royal Hill mijn, waarbij een Oekemmang dodelijk is getroffen. Dit tragisch incident heeft plaatsgevonden, nadat ongeveer 200 Oekemmangs de mijn waren binnendrongen, kort nadat er een blasting was uitgevoerd door het bedrijf. De operatie werd op dat moment meteen opgeschort, met inachtneming van de veiligheidsprotocollen. De aanwezige task force, welke door de overheid is aangewezen en onder meer belast is met het beheren van de veiligheidssituatie op de concessie, heeft vervolgens om versterking gevraagd. Bij aankomst van de versterking te Royal Hill, begonnen de Oekemmangs de hoge rotswand van de mijn op te klimmen, waarbij een rotsblok losraakte en ongelukkigerwijs op een van hen terecht is gekomen, met de dodelijke afloop tot gevolg. In afwachting van de uitkomst van het politieonderzoek wordt er momenteel samen met de overheid, de traditionele autoriteiten, de dorpsgemeenschappen en alle andere betrokkenen rond de Rosebel-operatie, getracht een duurzame oplossing te vinden voor de problematiek van personen die de mijnen indringen en zodoende een ernstig veiligheidsrisico vormen. De directie en het personeel van Rosebel betreuren deze tragische gebeurtenis ten zeerste en hun medeleven gaat uit naar de nabestaanden.