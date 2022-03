Stg. Wi Tru Sranan wil bijdrage leveren aan onderwijscurriculum

Bij de vernieuwing van het curriculum van het Surinaams onderwijs, zullen ook basisvaardigheden worden aangeleerd. Hieronder vallen onder andere normen en vaardigheden (Basic Life Skills). De Stichting Wi Tru Sranan, wil graag een bijdrage leveren aan het onderdeel normen en vaardigheden in het onderwijscurriculum. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), ontving het stichtingsbestuur op maandag 21 maart voor een overleg hierover. De minister is ingenomen met de acties vanuit de samenleving om te helpen bij de uitvoering van het onderwijsbeleid. ‘’De samenwerking met de stichting is op haar plek bij de vernieuwing van het onderwijs, met name de aanpassing en het herschrijven van het curriculum’’, zei de minister. Levens gaf aan dat er geen vakken bij moeten komen. ‘’Anders zitten de leerlingen straks opgezadeld met 25 vakken. Deze onderwerpen moeten verwerkt worden binnen de bestaande vakken”, stelde Levens. Normen en waarden moeten volgens de minister, vooral in de leerstof van het secundair onderwijs geplaatst worden. ‘’Binnen drie jaar wordt het curriculum van deze scholen herschreven. De bijdrage van de stichting hieraan zal dan welkom zijn’’, aldus de minister. Voorzitter Dirk Currie zegt uit te kijken naar de samenwerking met het MinOWC. Hij hoopt naast de bijdrage aan het nieuwe curriculum, een ‘train-de-trainers’ programma te kunnen uitvoeren met leerkrachten.