RGD-personeel moet zestien maanden twk ontvangen

Het personeel van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), heeft deze week het werk neergelegd. Volgens het personeel, moet het zestien maanden twk-gelden ontvangen.

Echter kreeg het van de directeur, Nashita Gajadien, te horen dat de overheid momenteel niet in staat is, de gelden aan bijkans 800 personeelsleden, uit te betalen. Het gaat in dezen om bijkans 10 miljoen SRD. Het personeel is van mening, de minister van Volks-gezondheid, Amar Ramadhin, voldoende ruimte te hebben gegeven za-ken op orde te brengen. Echter heeft  Ramadhin dat volgens het personeel, nimmer gedaan en zal het in dit geval dus ook geen dispensatie verlenen. De directeur verklaarde vervolgens in gesprek met een lokaal medium, dat er gesprekken gevoerd zijn met de bondsvoorzitter Robby Naarendorp, alvorens het personeel is overgegaan tot actie. Zij geeft aan dat Naarendorp is voorgehouden, het bedrag in twee tranches uit te willen betalen, echter werd daar geen genoegen mee genomen. Ook werd de mogelijkheid bekeken, om in plaats van de twk-gelden, een percentage toe te voegen aan het loon, maar ook dat werd van de tafel geveegd door de bond. De leden van de bond bleven volgens de directeur op hun standpunt, ondanks ze werd voorgehouden, dat de overheid momenteel niet in staat is, dit bedrag uit te betalen. Het is nog niet duidelijk, wat de volgende stap zal zijn.

Volgens Gajadien is de zorg aan de gemeenschap wel gegarandeerd, gezien de artsen normaal hun werkzaamheden uitvoeren.  Indien nodig, zullen ook studenten worden ingezet om te assisteren. Het is niet bekend, hoelang de actie zal duren, of als er een mogelijke verscherping zal plaatsvinden.