Personeel Grassalco nog steeds niet uitbetaald

Een woordvoerder van het personeel van NV Grassalco heeft tegenover de krant verklaard, dat het personeel tot op heden geen salaris over de maand maart heeft ontvangen. Ook de beloofde ziekteregeling is volgens het personeel nog niet in orde. Het personeel zegt het werk massaal neer te zullen leggen en zich te begeven naar het regeringsgebouw, indien zaken voor het eind van deze week, niet worden gerealiseerd. “Ik heb een schuld bij de bank en reeds een aanmanning ontvangen. Ik ben geen wanbetaler, maar ben al drie maanden op rij laat met de betaling. Dit alles buiten mijn schuld om”, zegt een gebelgd personeelslid.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, zei afgelopen week in het parlement, een bank bereid te hebben gevonden, het personeel uit te betalen. Volgens hem zou de uitbetaling nog in dezelfde week plaatsvinden. Ook zou getracht worden, de royalties van het bedrijf vrij te krijgen, zodat er wederom een gezonde situatie kan ontstaat.

Ook vicepresident Ronnie Brunswijk, uitte zijn misnoegen over de ondergang van het bedrijf. Hij zei dat samen met de regering, naar mogelijkheden wordt gekeken om het eens zo bloeiende bedrijf alsnog te redden.

NDP-parlemenrariër Ebu Jones, werd door de coalitie verweten, debet te zijn aan de ondergang van Grassalco.

Jones zou een wurgcontract hebben getekend, dat het bedrijf vele dollars kost.

Dit werd tegengesproken door Jones die aangeeft, ruim 12 maanden niet betaald te zijn door het bedrijf, maar dagelijks nog zijn krachten te geven. Bij het ter perse gaan van deze editie, waren de salarissen nog niet gestort.