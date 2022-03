Suriname bereidt zich voor op High Level Security Conferentie

Suriname bereidt zich als gastland voor op de High Level Security Conferentie (HLSC). Deze wordt gehouden van 21 t/m 22 april, waarbij een aantal landen zoals Suriname, Colombia, Guyana, Frans-Guyana en Brazilië bij elkaar komen om te praten over transnationale misdaad en hoe deze tegen te gaan en aan te pakken. In het kader hiervan had president Chandrikapersad Santokhi een gesprek met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en met een delegatie van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De bespreking, gehouden op 21 maart, ging voornamelijk over cyberterrorisme.

President Santokhi liet zich omstandig informeren over de stand van zaken met betrekking tot de organisatie van deze conferentie. Landen die zijdelings betrokken zijn bij veiligheidssituaties in het gebied, te weten Nederland, de Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk en Spanje, zullen ook een bijdrage hebben in het geheel. Diverse internationale en regionale organisaties zullen ook participeren aan de conferentie die van cruciaal belang is voor het formuleren van beleid om veiligheidsdreigingen proactief aan te pakken.

Het hoofdthema van de HLSC is: ‘Transnationale misdaad: een bedreiging voor de stabiliteit van duurzame ontwikkeling’. Het subthema is: ‘Veiligheid en de impact op onze ontwikkeling’. De thema’s van de conferentie zijn uitgezet in drie werkgroepen: 1. drugshandel, illegale handel en handel in vuurwapens, witwassen van geld en corruptie; 2. samenwerking op het gebied van migratie, border management, maritieme beveiliging; 3. cyberveiligheid, cybercriminaliteit en cyberbescherming.

Tijdens de behandeling van de thema’s cyberveiligheid, cybermisdaad en cyberbescherming, is er door het DNV geconstateerd, dat bepaalde routers en devices die in de samenleving gebruikt worden, vatbaar zijn voor cyberterrorisme. Het gaat om de Asus Wifi-routers en de Newtec modems. Aangegeven werd dat deze devices met één click gehackt kunnen worden. Een middel om cyberaanvallen te voorkomen, is om deze devices landelijk terug te halen en of te upgraden. Er zullen gesprekken worden gevoerd met Telesur en Digicel om vooral de banksystemen veilig te stellen. Het team dat zal worden ingezet voor de cyberveiligheid, bestaat uit het Korps Politie Suriname, Directoraat Nationale Veiligheid, Telecommunicatie Autoriteit Suriname, ministerie van Defensie, het Openbaar Ministerie, eGov. En het Bureau Nationale Veiligheid.