Langwerkende antilichaamcombinatie neutraliseert activiteit Omicron BA.2

De farmaceut AstraZeneca verklaarde gisteren dat een onderzoek uitgevoerd aan de Washington University School of Medicine, aangetoond heeft dat het monoklonale antilichaam ‘Evusheld‘ een krachtige neutraliserende activiteit behoudt tegen de opkomende en zeer overdraagbare Omicron SARS-CoV-2 BA.1 en BA.2.

Evusheld (tixagevimab plus cilgavimab) is een combinatie van een langwerkende monoklonaal antilichaam (mAbs) dat mensen tot 12 maanden beschermt tegen ernstige Covid-19. Volgens de wetenschappers zijn dit echter de eerste gegevens, van de werkzaamheid van Evusheld tegen de Omicron-varianten. De bevindingen tonen aan dat Evusheld effectief was in het beschermen tegen infectie in de longen, een kritieke ziekteplaats voor ernstige COVID-19, in Omicron, geteste subvarianten. De virale belasting van SARS-CoV-2, wordt in verband gebracht met een verhoogde ernst van de ziekte en mortaliteit, evenals post-COVID-aandoeningen (langdurig COVID). Evusheld verminderde het risico op het ontwikkelen van symptomatische Covid-19 met 77% in onderzoeken, na goedkeuring van de therapie om infecties te voorkomen bij volwassenen met een lage immuunrespons.

Evusheld is geautoriseerd voor pre-expositie profylaxe van Covid-19 in de VS en in verschillende andere landen. Sinds 8 december 2021 zijn ongeveer 848.352 doses Evusheld verzonden naar agentschappen in de Verenigde Staten (VS). John Perez, senior vice president, Head of Late Development, Vaccines & Immune Therapies, AstraZeneca, verklaarde dat de belangrijke gegevens aangetoond hebben dat Evusheld de virale last en ontstekingen veroorzaakt door Omicron, verminderde. “De bevindingen ondersteunen Evusheld verder als een potentieel belangrijke optie om kwetsbare patiënten te helpen beschermen, zoals immuungecompromitteerde patiënten die slechte resultaten zouden kunnen krijgen als ze besmet zouden raken met COVID-19”, aldus Perez.