Agrarische sector onderdeel delegatie naar Barbados

Een Surinaamse delegatie bestaande uit minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, minister Albert Achaibersing van Financiën en Planning en minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zal van 7 t/m 11 april een bezoek brengen aan Barbados voor nadere afspraken met betrekking tot de samenwerking tussen beide landen. Naast de ministers zullen ook vertegenwoordigers uit de private sector meereizen. Wat het agrarisch deel betreft, zullen meereizen de directeur van Food Agriculture Industries (FAI), Parmila Bissumbhar en Diego Rodriquez als vertegenwoordiger van de agrarische sector. Momenteel exporteert de FAI wekelijks enkele containers bacoven naar Barbados. De FAI voert in het kader van haar diversificatieprogramma, ook nadere gesprekken met zowel potentiële importeurs als diverse instituten in verband met de phytosanitaire en douaneregels aldaar. Rodriquez is naast landbouwer en exporteur, ook vertegenwoordiger van de Landbouw Coöperatie Kwatta, Duurzaam Weg naar Zee, Association of Exporters of Fruits and Vegetables in Suriname (VEAPS) en de Veesector en Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA). In 2020 maakte Rodriquez ook deel uit van een soortgelijke delegatie naar Barbados.