Seedorf voelt zich overgeslagen bij benoeming korpschef

In een brief die politiecommissaris Henry Seedorf heeft gericht aan de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, de president en de Surinaamse Politie Bond (SPB), stelt hij dat de benoeming van Ruben Kensen tot korpschef, in strijd is met de discipline en rangorde binnen het korps. Volgens Seedorf, is hij hoger in rang dan Kensen en toch heeft de minister ervoor gekozen, Kensen te benoemen. Seedorf nam tijdens de afwezigheid van ex-korpschef Roberto Prade, enige tijd waar.

Volgens Seedorf is de benoeming nietig, gezien het onmogelijk is dat een mindere in rang commando voert boven zijn superieuren. Hij haalt in dezen in het bijzonder alle rechtshandelingen aan die uitgevoerd worden. Ook wordt met deze benoeming een ongezonde situatie gecreëerd, volgens Seedorf.

Ook de plaatsing van de drie overige functionarissen, baart Seedorf zorgen. De plaatsbepaling op de ranglijst per resolutie van deze functionarissen, kan worden gezien dat ook dit besluit nietig is, aangezien er geen wettelijke grondslag bestaat voor deze beslissing, aldus Seedorf. Het gaat om Stanley Changoer als plaatsvervangend korpschef, Bryan Isaacs en Rishi Akkal, die bevorderd zijn tot commissaris en lid zijn van het interim-managementteam. Dit team is belast met de reorganisatie van het politieapparaat. Volgens Seedorf is zijn functie als oudste, hierdoor in gevaar gebracht. Het laatste in dezen is volgens hem, nog niet gezegd.