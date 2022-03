MMC krijgt drie donaties uit Nederland

Het Mungra Medisch Centrum (MMC), heeft maandag drie grote donaties in ontvangst mogen nemen die mogelijk zijn gemaakt door drie verschillende donateurs in Nederland. De donaties bestaan uit een partij antigeentesten ter waarde van euro 10.000 die mogelijk is gemaakt door Sabiet Balwantgir, die afkomstig is uit Nickerie en haar eigen voedselbank heeft in Utrecht. Orthopeed Gerrit Jan van Norel die reeds zeven jaar verbonden is aan het MMC, heeft ter waarde van euro 10.000 materiaal, onder andere speciale schroeven, geschonken dat gebruikt wordt voor mensen die hun heup gebroken hebben. Van Norel zegt de spullen te hebben verzameld bij een ziekenhuis in Goes, Zeeland. De derde donatie betreft een instrumentenwasmachine. Instrumenten worden eerst in deze machine gereinigd alvorens ze gesteriliseerd worden. Deze donatie is afkomstig van de Indian Light Foundation (Nederland), en is door tussenkomst van assembleelid Nisha Jhakry namens de organisatie overgedragen aan de directie van het MMC. Chirurg Chander Mahabier, die twee keer per jaar naar Suriname komt om zijn krachten te geven aan het MMC en ook de missie van buitenlandse specialisten in het ziekenhuis coördineert, was belast met de coördinatie van de donaties.

Mahabier roept de samenleving om het ziekenhuis te blijven steunen en met donaties te komen. Een deel van de antigeentesten zal worden gebruikt in het ziekenhuis, een ander deel zal tegen een redelijke prijs worden verkocht in de apotheek van het MMC. Ook de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) zal een aantal testen krijgen. De medisch directeur van het MMC, Djotish Jaggernath, is blij met de geste. ‘’Het gaat om bruikbare spullen die het ziekenhuis heel goed kan gebruiken. Het MMC er is voor de gemeenschap en door de gemeenschap’’, zegt Jaggernath. ‘’Alle spullen die gedoneerd worden aan de ziekenhuisinstelling, zullen gebruikt worden ten behoeve van de gemeenschap.’’