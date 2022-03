Niemand wil Russische goudvoorraad van USD 140 miljard kopen

Net als de prijs van ruwe olie, zijn de goudprijzen gestaag gestegen sinds Rusland zijn invasie in Oekraïne begon. En net als olie, bezit Rusland enkele van ‘s werelds grootste goudreserves – ongeveer 2.300 ton ervan, goed voor bijna USD 140 miljard. De enorme reserves van het edelmetaal werden de afgelopen anderhalf jaar opgebouwd en waren bedoeld als een soort economische verzekeringspolis voor het land. Maar net als bij olie, maken sancties het voor Rusland ongelooflijk moeilijk om de waarde van zijn bezit daadwerkelijk te realiseren.

“Dit is waarom ze hun goud kochten. Het was voor een situatie als deze”, zei Fergal O’Connor, docent aan de Cork University Business School in Ierland, aan Bloomberg. ‘’Maar als niemand het met je wilt ruilen, maakt het niet uit.’’ Vorige week heeft de Londense goudmarkt een verbod gelegd op alle staven van Russische raffinaderijen, waardoor Rusland effectief werd uitgesloten van de wereldhandel.

De Amerikaanse Senaat volgde die stap met een nieuwe wet die Amerikaanse burgers zou verbieden transacties te doen, waarbij Russisch goud betrokken is. “De enorme goudvoorraad van Rusland is een van de weinige overgebleven activa die Putin kan gebruiken om te voorkomen dat de economie van zijn land nog verder daalt”, zei senator Angus King uit Maine, in een verklaring. “Door deze reserves te bestraffen, zullen we Rusland verder isoleren van de wereldeconomie en de moeilijkheid van de steeds duurder wordende militaire campagne van Putin vergroten.”

Zelfs zonder internationale kopers lijkt de binnenlandse vraag naar goud hoog te zijn, volgens een verklaring van de centrale bank van Rusland. Dinsdag zei de bank dat ze haar reguliere aankopen van goud bij kredietinstellingen zal opschorten om niet te kunnen concurreren met de vraag van huishoudens in een tijd waarin mensen zich haasten om crashende roebels in te wisselen voor goudstaven. Als de valuta blijft dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar, vertelde de strateeg van Credit Suisse, Zoltan Pozsar aan Bloomberg, zou het land de voorraad kunnen gebruiken om effectief terug te keren naar een goudstandaard, door het als een “anker” te gebruiken door het tegen een vaste prijs te verkopen in roebels.

