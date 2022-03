Macron: ‘Staakt-het-vuren in Oekraïne is nog ver weg’

Vladimir Putin, de Russische president, heeft gisteren de eventuele vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne met de Franse president Emmanuel Macron besproken. Macron verklaarde dat er over de voorwaarden gesproken zijn, die nodig zijn voor een mogelijk staakt-het-vuren.

Volgens een verklaring die 22 maart werd gepubliceerd, is er tussen Putin en Macron geen overeenstemming bereikt over de veiligheidsvoorwaarden en substantiële problemen. Macron benadrukte dat ondanks het teleurstellende resultaat, de inspanningen voortgezet worden. Hij zal ook naast Oekraïne blijven staan in de strijd tegen de Russische invasie. “De situatie verslechtert elke dag. Mensen sterven dagelijks, vermoeidheid slaat toe. We zijn er niet in geslaagd een ​​staakt-het-vuren te realiseren”, aldus Macron.