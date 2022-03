Putin dreigt met kernwapens om ​​boodschap af te geven

De Russische president Vladimir Putin, zou alleen kernwapens gebruiken als hij voelde dat het voortbestaan ​​van zijn land werd bedreigd, vertelde Dmitry Peskov, een woordvoerder van het Kremlin, dinsdag aan CNN. In een interview met Christiane Amanpour zei Peskov, dat Putins dreigement om kernwapens te gebruiken, bedoeld was om een ​​boodschap af te geven. “President Putin is van plan de wereld te laten luisteren naar onze zorgen en deze te begrijpen”, zei hij. “We hebben geprobeerd onze zorgen over te brengen aan de wereld, aan Europa, aan de Verenigde Staten voor een paar decennia, maar niemand wilde naar ons luisteren.” Dagen na de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari, beval Putin de nucleaire strijdkrachten van zijn land in hoge staat van paraatheid te brengen. Hij heeft ook gezegd dat elk land dat zich met zijn aanval bemoeit, “moet weten dat de reactie van Rusland onmiddellijk zal zijn en tot zulke gevolgen zal leiden als je nog nooit in je geschiedenis hebt meegemaakt”. In gesprek met CNN, weigerde Peskov het gebruik van kernwapens uit te sluiten. “We hebben een concept van binnenlandse veiligheid, en, nou ja, het is openbaar. Je kunt alle redenen lezen voor het gebruik van kernwapens”, zei hij. “Als er een existentiële bedreiging is voor ons land, dan kunnen ze worden gebruikt.” Volgens het Bulletin of the Atomic Scientists, zei Putin in een door hem ondertekende verklaring uit 2020 over het nucleaire beleid van Rusland, dat het land kernwapens zou gebruiken in twee scenario’s: als reactie op het gebruik van kernwapens of andere onconventionele wapens tegen Moskou of zijn bondgenoten, of als reactie op ‘’agressie’’ met conventionele wapens ‘’wanneer het voortbestaan ​​van de staat wordt bedreigd’’.

Bron: businessinsider