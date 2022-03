Dienstverlening MZ verloopt moeizaam door wateroverlast

De Medische Zending Primary Health Care Suriname (MZ), kampt momenteel met grote uitdagingen vanwege de wateroverlast in het binnenland. ‘’We zitten met twee poliklinieken, waarvan het terrein zodanig onder water zit, dat ook de poli’s getroffen zijn‘’, zegt MZ-onderdirecteur Maureen van Dijk, in het radioprogramma ABC Aktueel. Als gevolg van de wateroverlast heeft de MZ de dienstverlening aangepast. Van Dijk zegt, dat bootsmannen die de route van en naar de poliklinieken onderhouden, niet altijd varen, omdat de stand van het water dat niet toe laat. Ook de wegen waarvan de MZ normaliter gebruikt maakt, liggen volgens Van Dijk nu onder water of zijn deels weggespoeld. ‘’De optimale dienstverlening is in gevaar, gezien niet elke poli over een boot beschikt om naar de mensen toe te kunnen gaan. Het logistieke is een probleem, want de mensen moeten naar een andere plek‘’, zegt Van Dijk. Een ander probleem is dat de MZ niet beschikt over financiële middelen om de poli’s extra te bevoorraden. ‘’We zijn blij dat het ministerie van Volksgezondheid een partij medicamenten heeft gestuurd naar de gebieden. Van de minister hebben we nog niet gehoord of de logistiek al in orde is, maar ik hoop dat die snel in orde komt”, zegt Van Dijk. De MZ heeft volgens Van Dijk, voor het eerste kwartaal van 2022, nog geen exploitatiekosten ontvangen van het ministerie.

Tot nog toe heeft de MZ nog geen stijging gemerkt in het aantal gevallen van diarree, braken, huiduitslag en andere gezondheidsproblemen. ‘’Vanuit de poli hebben we geen melding, dat er meer gevallen zijn dan we voorgaande jaren hebben gehad”, aldus Van dijk.