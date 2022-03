Rusland wil verbod op Instagram, Facebook en WhatsApp voor extremistische activiteiten

Hoewel velen de veranderingen voor het eerst op 24 februari registreerden, begon de Russische regering in feite de nacht voor de invasie van Oekraïne actief het internet in het land te ondermijnen.

De Russische president Vladimir Putin heeft onlangs ook een wet ondertekend, die “nepnieuws” vooral over de invasie in Oekraïne, bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar. Daarenboven waarschuwde de regering Instagram te zullen blokkeren. Instagram wordt in Rusland veel meer gebruikt. De rechtbank van Moskou heeft ingestemd met een verzoek van openbare aanklagers sociale mediaplatforms te verbieden, voor het uitvoeren van extremistische activiteiten. De Russische autoriteiten hebben ondertussen Meta beschuldigd van het tolereren van “Russofobie”, sinds Putin op 24 februari troepen naar Oekraïne stuurde. Facebook en Twitter zijn sinds begin maart onbereikbaar in Rusland en Instagram werd een week geleden in het land eveneens geblokkeerd. “De activiteiten van de Meta-organisatie, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, zijn gericht tegen Rusland en zijn strijdkrachten”, aldus Igor Kovalevsky, FSB-vertegenwoordiger tegenover de rechtbank in een verklaring.

Tijdens de rechtszitting beschuldigde de Russische FSB-geheime dienst Meta, ervan, te werken tegen de belangen van Moskou en zijn leger tijdens het voormeldde conflict. Het oordeelde dat Meta’s WhatsApp-messengerservice niet verboden kan worden, omdat deze niet wordt gebruikt om openbare verklaringen te plaatsen.

Meta had op 10 maart aangekondigd, dat de platforms verklaringen als dood aan de Russische indringers zouden toestaan, maar geen geloofwaardige bedreigingen tegen burgers.