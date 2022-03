President Santokhi beschrijft voordelen goud, olie en gasindustrie

In het vraaggesprek “Achter ‘t nieuws” van de STVS op 19 maart ging president Chandrikapersad Santokhi in op de voordelen voor ons land met betrekking tot de goud-, olie- en gassector en wat de staat zal doen om de inkomsten hieruit veilig te stellen voor ons land. “Als je maximum profijt wilt halen uit de olie en gasexploratie, dan moeten er een paar randvoorwaarden in place zijn, zoals een verantwoord, transparant en eerlijk bestuur. Door middel van goed beleid kan de juiste ontwikkeling van deze sectoren alle Surinamers en het land rijk maken”, gaf het staatshoofd aan.

De president merkte op dat het land in de komende 20 jaren USD 50 miljard kan genereren uit deze sectoren, maar hij vroeg zich af wat het land ermee zal doen. Volgens hem moet allereerst de wet spaar- en stabilisatiefonds worden aangepast, waarbij percentages uit de goud-, olie- en gaswinning in geplaatst moeten worden. Het staatshoofd is van mening dat er geïnvesteerd moet worden in sectoren die niet op kunnen raken, zoals de agrarische sector, toerisme en andere productiesectoren zoals infrastructuur, woningbouw, onderwijs, veiligheid en gezondheid. Een deel van het geld moet gereserveerd worden voor versterking van de maatschappij, instituten, productie en diversifiëring van de economie. Ook maakt het Surinaamse volk aanspraak op een deel van het geld om de crisis te beheersen.

Suriname heeft tijdens de recente Caricom-vergadering in Belize een nieuwe verantwoordelijkheid toebedeeld gekregen van de regeringsleiders. Vanwege de Industrial Policy is er een nieuw portfolio bijgekomen voor Suriname, waarbij zij de lead heeft om het industrieel beleid te ontwikkelen voor de regio. Het staatshoofd gaf aan dat Suriname hierbij haar eigen goudindustrie en goudmijn zal ontwikkelen en er zijn daarover reeds gesprekken gaande, waarbij behalve een eigen goudmijn voor de staat, de overige goudbedrijven en small scaled goldminers maximaal moeten bijdragen ter ondersteuning van het volk en de economie van het land. De wetten hiervoor zijn volgens het staatshoofd al gemaakt om deze bedrijven meer belasting en royalty’s te laten betalen, zodat het land meer inkomsten uit de goudwinning kan genereren.

Belangrijk is om op een milieu verantwoorde wijze te investeren in groene energie (wind, water en zonne-energie) zodat Suriname daarmee ondersteuning kan geven aan het wereldbeleid met betrekking tot energie.