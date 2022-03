HET TOENEMENDE GEVAAR

Vorige week werd in het district Nickerie door leden van het RBT van het KPS, een vijftal personen aangehouden, met in zijn bezit een aanzienlijk aantal zware wapens, waaronder AK47 geweren, een AR 15 machinegeweer, Glock pistool en een groot aantal patronen, bestemd voor de voormelde geweren en andere vuurwapens. De mannen waren vanuit Paramaribo naar het rijstdistrict gereisd en werden naar verluidt, te South Drain aangehouden. Er wordt in deze zaak een diepgaand onderzoek door de politie ingesteld, om te achterhalen wat de verdachten, die heel duidelijk de Vuurwapenwet hebben overtreden, van plan waren met het schiettuig. Inmiddels is bekend, dat de verdachten uit verschillende districten afkomstig zijn. Waar de wapens van afkomstig zijn, wordt nu zeer nadrukkelijk onderzocht. Het is naar verluidt, niet uitgesloten dat een deel van de wapens afkomstig is van de diefstal uit de woning van de ex-president Bouterse en in handen is gekomen van de aangehouden personen in Nickerie de vorige week. Inmiddels is ook onthuld dat de aangehouden verdachten voorlopig niet in contact mogen komen met hun advocaat en op afzonderlijke plekken zijn ingesloten, en wel in het belang van het strafrechtelijk vooronderzoek. Volgens de minister van Justitie en Politie, wordt onderzocht wat men van plan was met de wapens en de hoeveelheid aan munitie. De bewindsman houdt rekening met een terroristische actie, het beschermen en of bewaken van een drugsaanvoer in Nickerie of het buurland Guyana, of het ruilen van de wapens voor aangevoerde drugs. Het justitieel onderzoek, zal moeten uitwijzen wat de mannen daadwerkelijk van plan waren met het militaire schiettuig. Zonder meer een zeer verontrustende ontwikkeling, waar niet schouderophalend aan voorbij mag worden gegaan. Alleen het feit al dat men de beschikking heeft kunnen krijgen over snelvuurwapens, die absoluut niet in handen mogen komen van burgers, laat staan criminelen, is zeer verontrustend en kan een staatsgevaarlijke dimensie krijgen. Dat criminelen die verbonden zijn aan de grensoverschrijdende misdaad, tot alles in staat zijn, weten we allang en dat ze dergelijke wapens ook bereid zijn in te zetten wanneer hun belangen behartigd dienen te worden, is evenmin een geheim. Dat men bereid is zeer ver te gaan om die belangen te verdedigen, hebben we op Haïti gezien, bij de moord op een president. De opmars van deze criminelen die voor het grote geld gaan en voor wie een leven niet telt, is genoeg reden niet schouderophalend voorbij te gaan aan deze ontwikkelingen, waarbij steeds meer zware wapens in handen geraken van lieden met zeer misdadige bedoelingen. Ook onze hoogwaardigheidsbekleders dienen er rekening mee te houden dat ook zij in gevaar kunnen komen, wanneer bepaalde lieden hun belangen in het gedrang zien komen. De nationale veiligheid dient daarom beter beschermd te worden en geen moment achteloos benaderd.