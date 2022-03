Braziliaanse Volksgezondheidsminister: ‘Deltacron-variant geclassificeerd als variant van belang’

Marcelo Queiroga, de Braziliaanse minister van Volksgezondheid heeft vorige week dinsdag bekendgemaakt dat de stad Santana, in Amapá, niet toegankelijk zal zijn vanwege de constatering van de Deltacron-variant. Een vermoeden van besmetting door de variant, die genetische kenmerken van Delta en Omicron combineert, wordt nog steeds onderzocht.

Nu zijn er echter al meldingen in verschillende landen in Europa en in de Verenigde Staten (VS), waarbij de Deltacron geconstateerd is. Hoewel de meeste deskundigen de recombinant als zeldzaam beschouwen, zijn velen van mening dat er geen reden tot paniek is, vooral als men gevaccineerd is tegen Covid-19. Queiroga beoordeelde de Deltacron-variant als een belangrijke variant en vraagt daarom om monitoring. “De Deltacron-variant wordt geclassificeerd als een variant van belang. De gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om de Braziliaanse bevolking gerust te stellen in het licht van deze situaties”, aldus Queiroga.

Sinds de ontdekking van de Deltavariant in Frankrijk heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de nieuwe soort, nauwlettend gevolgd. “We weten dat recombinante gebeurtenissen kunnen optreden, bij mensen of dieren, met meerdere circulerende varianten van Sars-CoV-2.” Soumya Swaminathan, hoofdwetenschapper van de WHO, zei dat de WHO-deskundigen in afwachting zijn van de resultaten van experimenten om de eigenschappen van dit virus te bepalen. “Het belang van sequencing, analyse en snelle gegevensuitwisseling bij het omgaan met deze pandemie “, aldus Swaminathan.