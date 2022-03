Trustbank Amanah informeert leden RACO over micro-financiering

De leden van de Raad voor Coöperatiewezen (RACO), hebben de presentatie: ‘Micro-financiering’ bijgewoond op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). De presentatie is door RACO-voorzitter Claudette Etnel georganiseerd om de leden meer inzicht te geven in de mogelijkheden die Trustbank Amanah biedt voor micro-financiering. Etnel vindt het belangrijk dat de leden hierover geïnformeerd worden, aangezien RACO zich bezighoudt met het opzetten en het begeleiden van coöperaties in Suriname. De presentatie heeft op maandag 28 februari plaatsgevonden. Clarence Tokromo, van de afdeling Micro Finance bij Trustbank Amanah, zei dat de bank ernaar streeft om kleine en middelgrote ondernemingen te ontwikkelen, ondersteunen en te stimuleren volgens de beginselen van islamitisch bankieren. Het doel is om te zorgen voor duurzame economische groei en op termijn te voldoen aan de financiële behoeften van de regionale markt en ter ondersteuning van de productiesector. De bank biedt financieringsmogelijkheden aan micro-ondernemers die onder andere hun voorraden willen uitbreiden of extra equipment nodig hebben voor meer productie.

De micro-financieringen worden onder anderen verstrekt aan landbouwers met een minimale dekking. De bank begeleidt ook startende micro-ondernemers bij zowel het voor- als natraject alsook het opstellen van de basiszaken zoals budgetteren en kostprijscalculaties. Indien deze ondernemers aangesloten zijn bij een coöperatie of organisatie, is de bank ook bereid om deze doelgroep te voorzien van de nodige informatie met betrekking tot micro-financiering.