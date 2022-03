‘Regering compenseerde Mangre door lijfwacht en dienstauto’

‘’De VHP-parlementariër Mangre kreeg van de regering een lijfwacht, dienstauto en chauffeur als compensatie voor haar inzet ter bereiking van het akkoord de 17% loonsverhoging voor leerkrachten”, dit stelde NDP-parlementariër, Ebu Jones, in gesprek met een lokaal medium. Volgens de parlementariër gaat het hierbij om harde bewijzen, gezien kort na de acceptatie van de loonsverhoging, de VHP parlementariër en voorzitter van de Bond van Leraren (BvL), Reshma Mangre, kwam opdagen met deze zaken. Dit ofschoon volgens hem de leerkrachten het niet eens zijn met het bereikte akkoord. “Het is duidelijk dat zij de belangen van de regering aan het behartigen is en niet die van de kleine man en de groep waarvoor zij voor de verkiezingen hart had. Het is deze zelfde persoon die aangaf, dat het bod werd geaccepteerd door haar ondervoorzitter en een week daarna zelf ermee instemde”, aldus Jones.

Volgens hem verdient een parlementariër genoeg om rond te komen voor de maand, gezien velen hun kennis elders nog extra inzetten. Echter moet het volgens hem niet zo zijn, dat mensen worden gekozen als volksvertegenwoordigers, maar ook de belangen van hun partij behartigen en daarvoor ook nog openlijk gecompenseerd worden. “Sinds wanneer krijgen parlementariërs lijfwachten, voertuigen en chauffeurs? Waarvoor is het trouwens nodig, wanneer je opkomt voor de belangen van het volk?”, aldus de NDP-parlementariër. Jones zegt het jammer te vinden, dat op een dergelijke manier wordt omgegaan met de belastinggelden van de gemeenschap. “Het zijn zaken waarop Mangre geen recht heeft, gezien ze een vakbondsleider en een parlementariër is”, aldus Jones.