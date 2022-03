MinOWC geeft prioriteit aan veiligheid leerkrachten en leerlingen

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), geeft prioriteit aan de veiligheid van leerkrachten en leerlingen en heeft daarom besloten alle scholen in het Boven-Surinamegebied vanwege de wateroverlast te sluiten. Alle 44 scholen in dit gebied zijn gesloten en de leerkrachten zijn naar Paramaribo gehaald.

Het terughalen van de onderwijsgevenden is een weloverwogen besluit geweest van de departementsleiding dat niet alleen te maken heeft met de wateroverlast, maar ook met de onhygiƫnische situatie die er is ontstaan. Bij wateroverlast ontberen de onderwijsgevenden vaak ook schoon drinkwater en voeding. Wat ook een rol speelt, is dat vanwege de wateroverlast, ouders ervoor kiezen hun kinderen thuis te houden.

Enkele leerkrachten, onder anderen degenen die in het gebied wonen, zijn achtergebleven. De groep die naar Paramaribo is afgereisd, is per boot of met het vliegtuig vervoerd. De departementsleiding bekijkt nu mogelijkheden om onderwijs aan te bieden aan de leerlingen die hiervan verstoken zijn. Er zal echter geen uniforme wijze van het aanbieden van onderwijs gehanteerd kunnen worden, omdat het gaat om ongelijke situaties. Per gebied zal worden nagegaan welke vorm van onderwijs aangeboden kan worden. Er kan bijvoorbeeld indien mogelijk, gebruik worden gemaakt van online lessen of van lespakketten.

Trainingen leerkrachten

De onderwijsgevenden die momenteel in Paramaribo vertoeven, zullen getraind worden in Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), het opstellen van Rubrics en ICT. Van de leerkrachten wordt verwacht, dat zij het contact met hun leerlingen blijven onderhouden.