Suriname verbreedt samenwerking met België

Tijdens een kort bezoek aan het Koninkrijk België op 8 en 9 maart jl. door minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), is de eerste stap gezet naar een intensievere en bredere samenwerking tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk België.

Op woensdag 9 maart ondertekende minister Ramdin namens de Surinaamse regering, een Memorandum of Understanding (MoU) met Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing van België.

De overeenkomst is gericht op het in goede banen leiden van het personenverkeer en het bevorderen van de samenwerking op het gebied van consulair en migratiebeleid tussen de twee landen. De MoU is tot stand gekomen door de gezamenlijke inzet van diverse Surinaamse ministeries, waaronder BIBIS, de Surinaamse ambassade in Brussel en de Belgische vreemdelingendienst. Minister Ramdin gaf aan dat migratie zo oud is als de mensheid. ‘’Mensen migreren voor korte of voor langere periode om zoveel redenen. Het is belangrijk dat deze bewegingen in de vorm van het personenverkeer, op een juiste en gereguleerde wijze plaatsvinden’’, aldus de minister.

‘Ik heb met staatssecretaris Mahdi ook de intentie van Suriname besproken om op korte termijn visumafschaffing voor Surinamers die naar de zogenoemde Schengenlanden willen afreizen.

Wij rekenen op het begrip en de ondersteuning van de Belgische regering voor dit voornemen en te zijner tijd zal hier verder over gesproken worden’’, zei de minister. Ondertussen zal de voorlichting met betrekking tot het reizen naar de Schengenzone opgevoerd worden. Reizigers zullen nadrukkelijk geïnformeerd worden over de geldende regels ten aanzien van het verblijf in de betreffende landen. Het tekenen van de MoU werd ondersteund door een Surinaamse delegatie die in Brussel was op uitnodiging van de federale overheidsdienst van België. De delegatie was in België voor technische uitwisseling op het gebied van bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, arbeidsreglementering en arbeidsmigratie.

Suriname deelt een bijzondere band met België, vanwege de gedeelde taal en veel gemeenschappelijke culturele aspecten. Het doel is in de komende periode de betrekkingen aan te scherpen, met name op het gebied van de financiering van gemeenschapsprojecten en het aangaan van diverse overeenkomsten, waaronder een rechtshulpverdrag en een luchtvaartovereenkomst.

De Surinaamse delegatie bestond uit: Dina Westfa (BIBIS), Nasiah Hassankhan (Binnenlandse Zaken), Ingrid Kindooi en Krishnakoemar Binda (beiden van Justitie en Politie) Mohamed Piroe (Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken). Minister Ramdin werd tevens vergezeld door de ambassadeur van Suriname in België, Gilbêrt van Lierop, en de eerste en tweede secretaris van de Surinaamse ambassade in België, Jo-Ann Buyne en Gwenny Gefferie.