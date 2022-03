GLOBAL WARMING EN DE GEVOLGEN

Het behoeft helemaal geen betoog meer dat de opwarming van de aarde, de zogeheten “Global Warming”, zeer negatieve effecten wereldwijd tot gevolg heeft. De klimatologische omstandigheden zijn op veel plekken op deze planeet behoorlijk ontregeld. Zo zien we dat het poolijs sneller dan voorheen smelt en dat het zeewater jaarlijks verder stijgt en veel, vooral lager gelegen, eilanden in de Stille Oceaan bedreigt. In bepaalde landen doet zich een extreme droogte voor, waarbij mensen naar andere gebieden moeten vertrekken en veel dieren door gebrek aan water, dood gaan. In Australië hebben zich door droogte enorme bosbranden voorgedaan en nu wordt dit land geteisterd door overmatige neerslag, die overstromingen veroorzaakt waardoor hele gebieden met wateroverlast van doen hebben. Ook in Brazilië en wel in Pernambuco, hebben zich overstromingen voorgedaan en verloren velen het leven. Momenteel heeft de staat São Paulo te maken met overstromingen en moeten mensen uit deze gebieden, worden geëvacueerd. En zo kunnen er nog verschillende plaatsen op deze wereld worden genoemd, waar het klimaat helemaal van streek is geraakt en voor de grootste problemen zorgt. Zo ook in ons land kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het verloop van onze jaargetijden en hoe die zich de laatste jaren manifesteren. In de maanden september en oktober temperaturen die ver boven de 32 graden Celsius oplopen en zware neerslag, die ook ongewoon is voor een bepaald deel van het jaar. Nu hebben we te maken met overtollige regenval die op veel plekken en dan vooral in het binnenland, voor overstromingen zorgt. Suriname heeft twee natte seizoenen, de kleine regentijd van begin december tot begin februari, en de grote regentijd van eind april tot half augustus. Van jaar tot jaar zijn er echter grote verschillen in begin, einde en intensiteit van de regenperiodes. In de gemiddelde maandtotalen zijn de seizoenen echter duidelijk te herkennen. Wat zich momenteel voortdoet, is een verschuiving van de kleine regentijd met enkele weken en dan in alle hevigheid. Zeer uitzonderlijk is dat dus niet, maar heeft wél aanmerkelijk ongerief voor hoofdzakelijk binnenlandbewoners die met lede ogen moet toezien, dat hun dorpen onder water lopen en vooral die dicht bij de grote rivieren gevestigd zijn. Zo zien we ernstige wateroverlast in de bovenloop van de Surinamerivier en ook in het district Sipaliwini. Dorpelingen uit die gebieden, moeten naar hogerop gelegen gebieden trekken om buiten gevaar te blijven. Ook zal het in bepaalde gebieden nodig zijn hulp te bieden. Het NCCR is naar verluidt al ingeschakeld, om te bezien wat voor hulp, gezien de huidige omstandigheden, mogelijk is voor de dorpen die last van wateroverlast ondervinden. De mensen die in deze getroffen gebieden wonen, rekenen natuurlijk op hulp uit Paramaribo, die vaak genoeg niet snel genoeg op gang komt. En dat heeft natuurlijk met tal van zaken te maken. Mobilisatie van dit soort hulpverlening komt niet binnen enkele uren tot stand en kost handen vol geld. De overheid zal er vanuit haar verantwoordelijkheid, zeker werk van maken de mensen in deze gebieden die getroffen zijn door overstromingen, zo goed als mogelijk, te hulp te schieten. Hebben voorgaande regeringen ook altijd gedaan en niet zelden met hulp van buitenaf. Ook dit keer is het verwachtbaar, dat de hulp zal worden geboden. Men moet niet staan klagen dat de hulp niet snel genoeg op gang komt. Wie een beetje verstand heeft van een niet kleine logistieke operatie, weet. dat daar tijd in gaat zitten en dat ook het geld in voldoende mate voorhanden dient te zijn. Na de zoveelste overstroming, is het wél de mening van velen, dat de mensen uit de ondergelopen dorpen, wel naar hoger gelegen gebieden moeten verhuizen. Door climate change – klimaatverandering – zullen deze inundaties zich nog meerdere keren voordoen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.