USD 35 miljoen uitgetrokken voor nieuwe put in Corantijn-blok

CGX Energy Inc. en Frontera Energy Corporation hebben vrijdag aangekondigd, dat ze een financieringsovereenkomst zijn aangegaan voor een lening van USD35 miljoen die CGX in staat zal stellen een deel van haar aandeel in de kosten met betrekking tot het Corantijn-blok, de Berbice Deepwater Port, te blijven financieren en andere begrote kosten, zoals overeengekomen met Frontera. “We zijn verheugd deze financieringsovereenkomst af te ronden ter ondersteuning van onze joint venture, terwijl we momentum opbouwen om de Wei-1-exploratieput in de tweede helft van dit jaar te versnellen”, aldus Orlando Cabrales, CEO van Frontera. “Dit zijn spannende tijden voor onze joint venture, en we kijken ernaar uit om samen te werken met onze partner, CGX, terwijl we voortbouwen op ons recente exploratiesucces bij de Kawa-1-exploratiebron en waarde genereren voor onze aandeelhouders en de mensen van Guyana in een van de meest opwindende bassins ter wereld.”

De leningsovereenkomst volgt op de Kawa-1-ontdekking op het Corantijn-blok, waarbij 200 voet nettoloon werd betaald. De put was verstopt en verlaten door de ontdekkingsreizigers die zeiden dat het altijd was gepland als een ‘vinderput’ versus ‘bewaarderput’. CGX heeft gezegd dat de Kawa-1-put is geboord om de koolwaterstofgeneratie, de aanwezigheid van het reservoir en de valmodellen te testen, en voorlopige vooruitzichten vast te stellen met betrekking tot de ondergrondse omstandigheden (drukken, temperaturen, vloeistoffen, reservoirkwaliteit). CGX en Frontera hebben nog niet aangegeven of de Wei-1-exploratieput ook als een ‘vinderput’ wordt gebruikt en of als er een ontdekking wordt gedaan, deze put ook zal worden aangesloten en verlaten.

CGX Energy Executive Co-Chairman, Suresh Narine zei in de aankondiging van de leningsovereenkomst, dat Kawa-1 een transformationele ontdekking vertegenwoordigt voor CGX, in samenwerking met Frontera. “Met positieve resultaten en gegevens die het aangegeven nettoloon van 200 voet ondersteunen, hebben we ons verkenningsprogramma verminderd en kunnen we doorgaan met onze algemene plannen, te beginnen met Wei-1.” Narine zei, dat de partners ernaar uitkijken om hun positieve momentum te vergroten en waarde en kansen voor belanghebbenden te creëren.

CGX heeft in de aankondiging op vrijdag geen verdere details gegeven over zijn werkverplichtingen op de Berbice- en Demerara-blokken. Het bedrijf had eerder aangegeven, dat het zijn energie zou willen richten op het Corentijn-blok in plaats van deze andere werkverplichtingen uit te voeren. De regering van Guyana is echter geen voorstander van een dergelijke handelwijze en wil dat het bedrijf zijn verplichtingen voor de Berbice- en Demerara-blokken nakomt.

Volgens de laatste financiële overzichten van CGX, zei het dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vickram Bharrat, op 21 februari 2022 de joint venture heeft geïnformeerd dat twee exploratieputten moeten worden geboord op het Demerara-blok volgens de voorwaarden van de Demerara Petroleum Prospecting License en bijbehorende petroleumovereenkomst vóór 12 februari 2023. Bharrat heeft ook aangegeven, dat de autoriteiten verwachten dat één exploratieput op het Berbice-blok zal worden geboord en seismisch zal worden verworven op het areaal vóór het verstrijken van de Berbice Petroleum Prospecting License en de bijbehorende Petroleum-overeenkomst.