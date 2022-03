Ramadhin: ‘Covid-19 wordt in normale zorg ondergebracht’

Volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zal Covid-19 tot de normale zorg in een ziekeninstelling gaan behoren. Hij zegt dat het ministerie zich niet meer intensief met Covid-19 zal bemoeien. Volgens Ramadhin is het ministerie zijn betrokkenheid bij de Covid-19 zorg, aan het afbouwen. Ook zullen de maatregelen geleidelijk aan worden afgebouwd. ‘’Ik ga niet vijf jaren lang bezig zijn met Covid-19. Het moet nu ophouden. De kosten voor Covid-19 drukken te zwaar op het budget van de overheid”, zei de minister in gesprek met een lokaal medium.

Ramadhin verklaarde dat alleen voor Covid-19 in 2020 ruim SRD 330 miljoen is uitgegeven. In het jaar 2022 in SRD 200 miljoen op de begroting geplaatst voor covid-19. Dit is volgens de bewindsman veel te veel, waardoor er weinig ruimte overblijft voor de aanpak van andere ziekteverschijnselen en de zorg. Volgens het nieuwe traject dat is uitgezet door het ministerie, zullen de zorginstelling zelf faciliteiten moeten creëren, om covid-19 patiënten op te vangen. Ook zal met de verzekeringsmaatschappijen, de verrekening van deze kosten, besproken worden. Volgens Ramadhin wordt nu al gekeken naar een nieuw ziektekostenpakket, waarin covid-19 wordt opgenomen.

Ook de swabposten en vaccinatielocaties zullen langzaam maar zeker worden afgebouwd volgens de bewindsman. Hij stelt dat er gewerkt zal worden aan één centrale locatie in elk district. ‘’In Paramaribo is het vrijwel zeker, dat dit het BOG zal worden. We willen niet meer dat er duizend posten bestaat. Het kost de overheid harder vol geld. Vanuit een centraal punt geschiedt de controle ook makkelijker”, aldus Ramadhin. Hij zegt dat de regering terug gaat naar haar basis doel en dat is het leveren van kwaliteitszorg. Hoewel In Suriname de cijfers een dalende trend voor Covid-19 vertonen, is er in China wederom een nieuwe variant opgedoken. Het land zit momenteel deels wederom in lockdown.