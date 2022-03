Honden ruiken Deltacron-variant met hoge nauwkeurigheid

Hieronder volgt een samenvatting van enkele recente onderzoeken naar Covid-19. Ze omvatten onderzoek dat verdere studie rechtvaardigt om de bevindingen te bevestigen en dat nog moet worden gecertificeerd door peer review. Hybride versies van het coronavirus die genen van de Delta- en Omicron-varianten combineren – genaamd ‘Deltacron’ – zijn geïdentificeerd bij ten minste 17 patiënten in de Verenigde Staten en Europa, aldus onderzoekers.

‘’Omdat er zo weinig bevestigde gevallen zijn, is het te vroeg om te weten of Deltacron-infecties zeer overdraagbaar zullen zijn of een ernstige ziekte zullen veroorzaken’’, zei Philippe Colson van IHU Mediterranee Infection in Marseille, Frankrijk, hoofdauteur van een rapport dat dinsdag op medRxiv is geplaatst voor peer review. Zijn team beschreef drie patiënten in Frankrijk die besmet waren met een versie van SARS-CoV-2 die het spike-eiwit van een Omicron-variant combineert met het ‘lichaam’ van een Deltavariant.

Nog twee niet-gerelateerde Deltacron-infecties zijn geïdentificeerd in de Verenigde Staten, volgens een niet-gepubliceerd rapport van het genetica-onderzoeksbedrijf Helix dat is ingediend bij medRxiv en gezien door Reuters. Op bulletinboards voor virusonderzoek hebben andere teams sinds januari 12 extra Deltacron-infecties in Europa gemeld – allemaal met een Omicron-piek en een Delta-lichaam.

Van genetische recombinaties van menselijke coronavirussen is bekend dat ze plaatsvinden wanneer twee varianten dezelfde gastheercel infecteren. “Tijdens de SARS-CoV-2-pandemie circuleerden twee of meer varianten in dezelfde periode en in dezelfde geografische gebieden samen. Dit creëerde kansen voor recombinatie tussen deze twee varianten”, zei Colson, eraan toevoegend dat zijn team een PCR-test ontwierp die “snel positieve monsters kan testen op de aanwezigheid van dit virus.”

Honden ruiken coronavirus met hoge nauwkeurigheid

Nieuw onderzoek draagt bij aan het bewijs dat getrainde honden kunnen helpen bij het screenen van mensenmassa’s om mensen te identificeren die besmet zijn met het coronavirus.

In twee gemeenschapsscreeningscentra in Parijs hebben 335 vrijwilligers die traditionele PCR-tests ondergaan, ook zweetmonsters verstrekt. In totaal testten 78 mensen met symptomen en 31 mensen zonder symptomen positief op PCR. Bij het ruiken van de zweetmonsters, waren de honden 97% nauwkeurig in het detecteren van de geïnfecteerde patiënten en 100% nauwkeurig in het detecteren van infectie bij de asymptomatische patiënten, volgens een rapport dat dinsdag op medRxiv werd geplaatst, voorafgaand aan peer review. Ze waren ook 91% nauwkeurig in het identificeren van vrijwilligers die niet besmet waren, en 94% nauwkeurig in het uitsluiten van de infectie bij mensen zonder symptomen.

“Het testen door honden is niet-invasief en geeft onmiddellijke en betrouwbare resultaten”, aldus de auteurs. “Verdere studies zullen gericht zijn op direct snuiven door honden om speurhonden te evalueren voor massale pre-tests op luchthavens, havens, treinstations, culturele activiteiten of sportevenementen.”

Toekomstige varianten op de loer

De vele coronavirusdeeltjes in een geïnfecteerde persoon bevatten waarschijnlijk enkele gemuteerde deeltjes die vroege voorbeelden van belangrijke varianten kunnen blijken te zijn, suggereren nieuwe bevindingen.

Na nauwkeurige analyse van virusdeeltjes verkregen van 10 mensen met infecties toegeschreven aan de Alpha-variant in Spanje in april 2021, identificeerden onderzoekers enkele gemuteerde deeltjes die leken op de Omicron-variant, die pas zeven maanden later formeel werd geïdentificeerd. Ze vonden ook mutaties die kenmerkend zijn voor een vorm van Delta en Iota, volgens een rapport dat dinsdag in de Journal of Clinical Investigation is gepubliceerd. Hoewel het identificeren van de dominante variant van een individuele patiënt voldoende kan zijn voor diagnostische doeleinden, kan de ‘ultra diepe’ genetische sequencing die in deze studie wordt gebruikt, wetenschappers helpen bij het volgen van mutaties in SARS-CoV-2-deeltjes die kunnen evolueren naar zorgwekkende varianten, aldus de onderzoekers.

“Het virus dat zich bij elke geïnfecteerde patiënt repliceert, is in werkelijkheid een mengsel van enigszins verschillende SARS-CoV-2-virussen”, en deze verschillende virussen vertegenwoordigen verschillende proporties van het volledige “ensemble”, zei co-auteur Celia Perales van de Universidad Autonoma de Madrid. Minderheidsvarianten bij één geïnfecteerd persoon kunnen dominant worden in iemand anders, hetzij door toeval, hetzij door een selectief voordeel gerelateerd aan de aan- of afwezigheid van medicijnen, vaccins of andere factoren, zei ze.

Bron: Reuters