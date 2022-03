Zware regenbuien binnenland nog niet achter de rug

De zware regenbuien waarmee het binnenland de afgelopen dagen te kampen heeft gehad, zijn nog niet achter de rug. Dit gaf meteoroloog, Jimmy Samijo, aan in gesprek met een lokaal medium. Hij zei dat de zware regenbuien het gevolg zijn van ‘La Niña’, een weerverschijnsel dat zorgt voor extreme regenval. Volgens de meteoroloog waren de voorspellingen van zware regenbuien en overstromingen reeds vorig jaar doorgegeven aan het ministerie van Openbare Werken, echter is er geen plan van aanpak gemaakt. De bewoners in het binnenland zeiden, aan hun lot te zijn overgelaten door de overheid.

Vicepresident Ronnie Brunswijk, legde in het weekend een bezoek af aan de getroffen gebieden. Ter ondersteuning bracht hij enkele levensmiddelen en drinkwater voor de bewoners. Volgens de bewoners is Brunswijk de enige persoon uit de regering die tot nu toe naar hen heeft omgekeken. Zij geven aan te zijn getrokken naar hoger gelegen gebieden bij familie en vrienden. “Mijn hele woning is onder water gelopen. Dingen zoals ijskast en mijn bed heb ik moeten verhuizen, want die kunnen niet in water blijven. Zelf mijn kostgrond is ondergelopen, dat wil zeggen dat ik voor de komende tijd niets heb aan voeding en ook niets voor mijn studerende kinderen in de stad kan sturen”, aldus een getroffen bewoner.

Het is niet de eerste keer dat het binnenland is getroffen door La Niña. In 2007 was dit ook al het geval, toen werden de bewoners geëvacueerd naar hoger gelegen gebied. Intussen zijn ook de medische voorziening en het onderwijs in het binnenland stil komen te liggen als gevolg van de overstroming.