TEAM OPERATIE VEILIG SURINAME MEET MET TWEE MATEN

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft eind vorig jaar aangekondigd, dat de Operatie Veilig Suriname is ingesteld met als doel, het indammen van de criminaliteit, zoals berovingen, verkrachtingen en de mensenhandel. Ook de verkeerscriminaliteit zou aangepakt worden. Deze gemengde eenheden die belast zijn met deze operatie, zullen steeds intensiever en effectiever optreden. In het kader hiervan hebben leden van dit interventieteam het afgelopen weekend opgetreden op verschillende locaties in Paramaribo, waar illegale feesten werden gehouden. Het team heeft ook een inval gedaan bij illegale nachtclubs waar activiteiten gaande waren. De aanwezige feestgangers werden vervolgens gesommeerd de club te verlaten. Aan de Wilhelminastraat werden er tussen 22.00u en 24.00u verkeersacties gehouden en een roadblock geplaatst, waarbij er voertuigen in beslag werden genomen. Keerpunt verneemt, dat de inbeslagname betrekking had op autopapieren die niet in orde waren, en/of de bestuurders konden geen geldig rijbewijs tonen. De operatie werd gestart op 15 december 2021, vanwege de golf van ernstige misdrijven in het land. Het ministerie van Justitie en Politie geeft toe dat in de afgelopen periode, er vaker gewelddadige gewapende overvallen op burgers in woningen, bedrijven en op de openbare weg plaatsvinden.

Ook het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het ministerie van Justitie en Politie, Judith Dragtenstein, heeft begin dit jaar erkend, dat de situatie van zware criminaliteit, zoals die zich momenteel voordoet, zorgwekkend is. Voor deze operatie is er een groot bedrag in SRD vrijgemaakt. Vooralsnog werd er al SRD 11 miljoen door het ministerie van Financiën en Planning overgemaakt. Hiermee zal volgens Amoksi, het Korps Politie Suriname nu wel in staat moeten zijn drugscriminelen en drugsactiviteiten aan te pakken. Dit zal in samenwerking gebeuren met het Justitieel Interventie Team (JIT) dat met ondersteuning inkomt.

Wij juichen dit initiatief zeker toe en hopelijk zal het zijn vruchten afwerpen, maar wij hopen niet dat de leden van de speciale eenheden met twee maten meten. Het is Keerpunt namelijk opgevallen, dat het team niet bij alle locaties die in de avond illegaal open zijn, een inval doet. Wij kunnen met het grootste gemak de namen noemen van illegale clubs, bars en andere gelegenheden die normaal hun cliënten ontvangen. Wij weten daarom ook zeker, dat onze inlichtingendienst op de hoogte is van deze commerciële plekken die ondanks de maatregelen, gewoon meer dan 100 man accommoderen, daarbij ook nog luide muziek afdraaien en alcohol schenken. Wij zijn van mening dat als dit speciale team echt een verschil zou willen uitmaken, het ook de plekken moet aanpakken die in het verleden tijdens de avondklok ‘tyuku’ betaalden aan de leden van het Korps Politie Suriname om gewoon door te draaien. You know who we are talking about!