Je zou er moedeloos van kunnen worden: de vele grote drugsvangsten die er met name in Nederland worden gedaan en die verzonden zijn vanuit ons land. De jongste melding die we via een crime site binnenkregen, betrof 400 kilo en is de zoveelste onderschepping van de Nederlandse douane. Er wordt dan wel een in Nederland veroordeelde drugscrimineel met de Nederlandse nationaliteit op Aruba aangehouden en gelijk naar een detentiefaciliteit in het eerstgenoemde land afgevoerd, maar de illegale business gaat gewoon in alle hevigheid door. De vraag naar met name cocaïne uit ons continent, overheerst het aanbod in ruime mate. Dus het blijft lucratief voor criminelen om de smokkel op grote schaal voort te zetten. En natuurlijk levert deze smokkel een enorme bijdrage aan economieën in Latijns-Amerika en ook in Europa. Men kan dan een heleboel kletsen en tal van vingerwijzingen doen naar dit continent, maar welke Nederlandse politicus zei in het recente verleden, dat Nederland verworden is tot een narcostaat, waarbij de zware criminelen nu zelfs de euvele moed opbrengen om leden van de uitvoerende macht met de dood te bedreigen. Het moet overduidelijk voor eenieder zijn, de drugsmaffia is in grote opmars wereldwijd en vooral in West- en Oost-Europa zitten de bendes en hebben hun inflitranten in overheidsapparaten. Dat men in staat is om misdaadjournalisten gewoon op klaarlichte dag in Amsterdam te vermoorden en ook nog politici die ze in de weg staan te bedreigen, geeft aan hoe driest men te werk gaat en hoe machtig men zich voelt. We moeten ons geen illusies maken, Suriname zit er diep in en dat is wel te merken aan de manier waarop criminelen hier vrij en blij kunnen vertoeven, ambtenaren hoog en laag gepositioneerd op de betaalrol staan en de infiltratie binnen de gewapende machten, een feit genoemd kan en mag worden. Het is meer dan duidelijk dat met succes binnen een politieke partij die deel uitmaakt van dit kabinet, geïnfiltreerd is en dat deelhebbers van de regering, naar de pijpen van de grensoverschrijdenden dansen en of zelfs participeren. Deze lui vergeten allemaal, dat ze voortdurend worden gevolgd door het buitenland en wanneer de tijd daarvoor rijp is, ze zullen worden uitgeschakeld. Just a matter of time. We blijven het zeggen: zelfs het langste touw heeft een eind. Nederland heeft 100 miljoen uitgetrokken ter bescherming van leden van het kabinet en de Tweede Kamer der Staten Generaal. Dat geeft aan dat men in dit land, heel goed op de hoogte is van hoe gevaarlijk het geworden is en dat men serieus is, dit vraagstuk goed en effectief aan te pakken. Hier alleen is de zaak zo verziekt, dat het vechten tegen de bierkaai is geworden. We blijven wel hopen en bidden, dat het goede het kwade zal overwinnen.