REKENKAMER SYSTEMATISCH ONDERMIJND

De Rekenkamer heeft naar verluidt, op dit moment maar twee leden die voldoen aan de Wet Rekenkamer. Voorts verneemt Keerpunt, dat er in september 2021 drie leden benoemd zijn, maar die hebben een incompatibiliteitsprobleem en er moeten daardoor drie nieuwe leden worden benoemd. Met betrekking tot de incompatibiliteit van de drie leden, heeft de voorzitter van de Rekenkamer, correct en adequaat gehandeld op 13 oktober 2021, door onmiddellijk na constatering van de incompatibiliteit, hiervan conform de wet, melding te maken bij de president en DNA. Het is aan DNA en de president, ervoor zorg te dragen er nieuwe leden worden benoemd binnen de wettelijke termijn die op 25 februari jl. is verstreken. Verder hebben wij vernomen, dat er geen controle op de begrotingsrekening gedaan kan worden, want wettelijk moet de Rekenkamer reeds op 31 maart de controle op de begrotingsrekeningen afgeven. Dat zal de kamer helaas niet redden, maar de voorzitter zal wél een verklaring presenteren en wel op eigen titel. De Rekenkamer moet minimaal drie leden hebben om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen en gezien de situatie, kan dat ook niet. Keerpunt verneemt dat er thans onvoldoende auditcapaciteit aanwezig is om een inhoudelijk deugdelijke auditverklaring te kunnen afstaan. Hierdoor kan de Rekenkamer niet voldoen aan wettelijke verplichtingen, want volgens de wet, moet op 1 april, er een Rekenkamerverslag gepresenteerd worden aan De Nationale Assemblee (DNA). Ook dit loopt spaak vanwege gebrek aan voldoende leden. Er is hierdoor geen betrokkenheid bij de ontwikkeling van het verslag en het is dus een productie die niet voldoet aan de wet. Het kan implicaties hebben voor het IMF-programma als de Rekenkamer niet functioneert en geen toezicht kan houden op de besteding van overheidsfinanciën. Wij denken dat vanwege de risicovolle bevindingen van de CLAD en de beperkte auditcapaciteit van de Rekenkamer, dit rapport hooguit beperkt zou kunnen zijn tot een rapport van bevindingen. Wij vernemen hierbij ook, dat de voorzitter dit verslag niet zal aftekenen zonder dat het een deugdelijke grondslag heeft. Voorts vernemen wij, dat de Rekenkamer ook geen budget heeft, omdat de kamer systematisch is uitgehold door leden van de vorige regering. De nota van wijziging van de Rekenkamer, is ook nog niet goedgekeurd. Conform de Comptabiliteitswet 2019, moet de Rekenkamer een zelfstandige begroting hebben evenals de rechterlijke macht en DNA. Momenteel staan er ruim 60 vacatures open bij de Rekenkamer voor kader. Exclusief de functies van secretaris, adjunct-secretaris (audit director) en directeur van het bureau van de Rekenkamer. Dit terwijl er wel kader is dat naar een baan zoekt. Wij denken dat bij de invulling van vacatures, het erom zal moeten gaan dat de Rekenkamer adequaat personeel moet aantrekken en bijscholen. De Rekenkamer heeft naar verluidt, USD 70.000 betaald aan een lokaal accountantskantoor voor een training van 5 dagen aan 10 mensen die waarnemen in de functie van auditor. Daarnaast heeft de Rekenkamer USD 70.000 betaald aan een adviesbureau in Portugal voor het opstellen van een organisatieschema dat het bureau heeft gekopieerd van Nederland. Keerpunt verneemt voorts, dat na het bekendmaken van deze informatie, de klokkenluider gelijk is bedankt, terwijl deze informatie juist als waarschuwing werd gestuurd, maar de beloning die de beste man krijgt, is gelijk ontslag anders zouden er meerdere gevolgen zijn.

De bedoeling van het verstrekken van de informatie was om duidelijk te maken, dat het Rekenkamerverslag met voldoende gezamenlijke inspanning wel haalbaar moet zijn voor 1 april. Het is helemaal niet zijn bedoeling geweest, te suggereren, dat de voorzitter zou tekenen zonder een voldoende deugdelijke grondslag. De klokkenluider wilde met zijn opmerkingen aangeven, dat de auditformatie van de Rekenkamer niet op de vereiste sterkte is.

De Rekenkamer heeft volgens onze bron, wél een budget, maar dat is verre van toereikend om in voldoende mate invulling te kunnen geven aan de wettelijke taken. De Wet Rekenkamer is juist aangepast om een onafhankelijke positie in te nemen in het staatsbestel.

Bij het niet verstrekken van een toereikend budget is daaraan niet voldaan en kan het college de auditformatie niet versterken. Daardoor verkeert de Rekenkamer in dezelfde budgettaire situatie zoals dat door het vorig regiem is gecreëerd en heeft geleid tot uitholling van de organisatie. ‘’Nogmaals, de nota van wijziging van de Rekenkamer is nog niet goedgekeurd”, aldus de klokkenluider. De huidige regering is volgens hem, niet de instantie die het verwijt moet krijgen, dat ook zij onvoldoende heeft gedaan om de Rekenkamer te versterken en op het oude verantwoorde niveau te brengen.