Actie politie niet uitgesloten bij uitblijven 25 procent verhoging

Volgens de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Milando Atompai, valt het niet meer te stuiten, dat de politie in beraad geaat indien zij de 25 procent verhoging niet krijgt. Hij zegt de leden altijd te hebben voorgehouden, geduld te betrachten, gezien de regering geen geld heeft. Echter wensen de leden van de SPB nu die de 25 procent te ontvangen, en nemen zij geen genoegen met de 17 procent aangeboden is door de regering. “Ik werd op een gegeven moment zelf uitgemaakt voor VHP’er en iemand die de belangen van de regering behartigt. Maar ik blijf me inzetten voor de belangen van de politieagent”, aldus de voorzitter.

Ook de penningmeester van de bond Sergio Gentle zei dat de politieagenten nu meer dan ooit de verhoging nodig hebben, gezien alles met ruim 300 procent is gestegen. “Het is niet de bond die misbruik maakte van de lockdown om de olieprijzen te doen stijgen. Het is niet de bond die de tarieven voor water en elektriciteit omhoog heeft gebracht. Het is deze regering en nu de mensen vragen om een verhoging om te leven, moet het geen probleem zijn”, aldus Gentle.

Gentle vertelde dat het geen moeilijke klus is het geld uit te betalen. Volgens hem hebben ambtenaren meer dan 1 miljard aan belastingen afgedragen het vorige jaar. “Waar is de bijdrage van de informele sector dan? Daar moeten we het geld gaan halen. De ambtenaren hebben genoeg ingeleverd”, aldus Gentle.