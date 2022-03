President informeert parlement over review IMF

De resultaten van de eerste evaluatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), sedert de goedkeuring van het Surinaams programma in december 2021, zijn positief, aldus president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 11 maart in De Nationale Assemblee. Het staatshoofd spreekt van een positief resultaat voor Suriname. Met het IMF is eerder deze week de Letter of Intent (LOI) getekend, die onderdeel is van de uitvoering van het programma. Het fonds heeft in zijn review bevestigd, dat Suriname goed op weg is met het uitvoeren van het Herstelplan en dat de economie is gestabiliseerd.

Verder is bevestigd dat de koers stabiel is. In de projectie van het IMF is er thans sprake van economische groei op de middellange termijn. De eerste indicaties hiervan zullen al het komend jaar een feit zijn. Het IMF komt ook tot de conclusie dat de inflatie onder controle is en verder zal afnemen, geprojecteerd is dat deze naar 2024 toe rond de 12 procent zal zijn. De huidige inflatie van 60 procent zorgt volgens het staatshoofd, voor hoge prijzen. Het staatshoofd zegt dat de middelen van het IMF bedoeld zijn voor het aanvullen van de internationale reserve, beheersen van de koers en ondersteunen van de commerciële banken.

Het IMF-programma eist dat Suriname om de drie maanden geëvalueerd wordt. De president spreekt van ‘’een strak programma met een hele strakke tijdlijn, keiharde randvoorwaarden en heldere doelen’’. Hij erkent dat de door de regering getroffen maatregelen pijnlijk zijn, maar dat er ook wordt geluisterd naar de roep vanuit de samenleving, die veerkracht toont en heeft laten zien vertrouwen en hoop te hebben dat Suriname in de juiste richting gaat.

Het staatshoofd merkt op dat in de genoemde projecties de aflossing van de schulden tot 2035 niet zijn meegenomen. Daarnaast zullen de inkomsten van olie en gas ook nog voor een enorme impuls kunnen zorgen. Voor deze industrie zal er volgens de president, goed beleid en goed bestuur gegarandeerd moeten worden. Hij verwacht dezelfde spin-off uit deze sector als welke zich momenteel voordoet in buurland Guyana.