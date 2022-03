Doorlichting EBS van start gegaan

De doorlichting van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), is deze week van start gegaan. Dit als onderdeel van het Herstelplan en het IMF-programma.

De doorlichting wordt uitgevoerd door het internationaal gerenommeerd accountancybedrijf Ernst & Young. De financiering vindt plaats middels een schenking van de Inter-American Development Bank.

Het doel van de doorlichting is om de verbeterpunten binnen de EBS in kaart te brengen. Deze zullen betrekking hebben op financiƫle, operationele en governance aspecten. De doorlichting zal resulteren in een concreet traject van verbeteracties dat moeten leiden tot verdere kostenbesparing en efficiƫntieverbetering binnen de EBS.

De eerste rapportage van de doorlichting wordt eind april verwacht.