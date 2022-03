Opkomst nieuwe covid-varianten mogelijk bij infecties van dier op mens

Drie internationale organisaties hebben zich uitgesproken over het samenleven van mensen en dieren. Strenge regels zijn nodig om de verdere verspreiding van het coronavirus en de opkomst van nieuwe varianten tegen te gaan, waarschuwen ze. In een gezamenlijke verklaring hebben de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zich uitgesproken over het risico op de overdracht van SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt, van dieren op mensen. Ook al gaan de meeste infecties over van mens op mens, infecties van dier op mens blijven mogelijk en zijn niet zonder gevaar, waarschuwen de drie wereldorganisaties. “Het virus verspreidt zich nog steeds, en het risico op nieuwe varianten blijft hoog.”

Nieuwe varianten

De huidige kennis toont aan dat er weinig sprake is van virusoverdracht van wilde dieren op mensen, maar het virus kan wel rondgaan in hele populaties dieren en op die manier kunnen er nieuwe varianten ontstaan die mogelijk wel gevaarlijk zijn voor de mens.

Tot dusver weten we dat SARS-CoV-2 behalve bij huisdieren, ook kan voorkomen bij wilde of gekweekte dieren zoals grote katten, nertsen, fretten, Noord-Amerikaanse witstaartherten en mensapen. Het is al bekend dat gekweekte nertsen en hamsters in staat zijn om mensen te infecteren met het virus. Een mogelijk geval van overdracht tussen een witstaarthert en een mens wordt momenteel onderzocht.

Witstaartherten

Eerder is al gemeld dat ongeveer een derde van de wilde witstaartherten in de Verenigde Staten, besmet is met SARS-CoV-2, aanvankelijk via de overdracht van mens op hert. De virussen die zijn gedetecteerd bij witstaartherten, circuleren namelijk ook in menselijke populaties in de buurt. Van witstaartherten is aangetoond dat ze vervolgens het virus ook onderling kunnen overdragen.

Dit alles stemt de FAO, WHO en OIE niet gerust, dus roepen de organisaties overheden dringend op om maatregelen te nemen die het risico van overdracht van het virus tussen mensen en dieren beperken. Op die manier willen ze vooral de kans op het ontstaan van nieuwe varianten zo klein mogelijk houden. ‘’Dit is nodig om de gezondheid van zowel mensen als dieren te beschermen’’, stellen ze.

Vlees

Ze denken daarbij in eerste instantie aan maatregelen voor mensen die door hun baan in nauw contact komen met wilde dieren, zoals beenhouwers en jagers, maar evengoed aan het brede publiek. Het eten van vlees geeft volgens hen geen risico op een besmetting, maar jagers doen er wel goed aan om geen zieke dieren te vangen of te schieten. De vangst en verkoop van wilde dieren op markten moet volgens de organisaties volledig aan banden gelegd worden. Het grote publiek kan ook helpen door geen mondmaskers, zakdoekjes of etensresten te laten slingeren, want dat kan wilde dieren aantrekken naar dichtbevolkte gebieden, met alle risico’s van dien. Tot slot is het ook belangrijk dat huisdieren niet in contact komen met wilde dieren en hun uitwerpselen.

Bron: IPS