Defensie wacht resultaat onderzoek af in kwestie mishandeling militair

Er gaat momenteel een video viraal op sociale media (Facebook), waarop te zien is hoe een militair in uniform op de openbare weg wordt geslagen door een man. De Militaire Politie heeft reeds samen met de politie een onderzoek ingesteld naar dit incident. “Wij betreuren het incident ernstig en kijken uit naar het resultaat van het onderzoek”, zegt defensieminister Krishna Mathoera. De minister doet een beroep op collega-militairen en de samenleving om zoals het hoort in een rechtsstaat, het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek af te wachten en zich te onthouden van voorbarige conclusies en emotionele uitingen.