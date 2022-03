‘Regering moet beloftes nakomen, zo niet opstappen’

De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) onder leiding van Ronald Hooghart, heeft gisteren tijdens een vergadering in het hoofdkwartier van de CLO aan de Gemenelandsweg, de regering verzocht, verandering te brengen in de situatie van de landsdienaren. Hooghart riep de ambtenaren op, om op te komen tegen het beleid van de regering. Om de eisen kracht bij te zetten, staken leden van de CLO, een aantal keren de Gemenelandsweg over. Tijdens de vergadering werd er ook gesproken over de loonsverhoging van 17 procent voor ambtenaren.

‘’De samenleving wordt momenteel door de regering voor de gek gehouden, en het is tijd dat er een einde hieraan komt’’, sprak Hooghart. De huidige regering moet volgens hem, niet langer de schuld blijven schuiven op de vorige regering, maar haar beloftes nakomen. ‘’Zo niet, moet zij plaats maken. De VHP verloedert het volk altijd”, stelde Hooghart. Tijdens de bijeenkomst werd NPS-voorzitter Gregory Rusland, gevraagd uit de coalitie te stappen.

Hooghart vindt dat de regering het roer moet omgooien. ‘’De strijd is reeds begonnen, of de regering maakt een ommezwaai of ze moet opdonderen”, benadrukte Hooghart. Volgens de ‘’waarachtige CLO-voorzitter’’ zoals Hooghart zichzelf noemt, staat niet de hele vakbeweging achter de loonsverhoging van 17 procent. Hooghart stelde, nog steeds een herwaardering van 110 procent te willen voor zijn leden. ‘’De prijzen van goederen en diensten blijven stijgen, de gezondheidszorg laat te wensen over, mensen moeten zelf voor peperdure medicijnen betalen en sommige mensen hebben geen eten voor hun kinderen’’, somde Hooghart op. ‘’Alles is duur geworden, de mensen komen niet uit.‘’ De regering moet volgens hem, haar verantwoordelijkheid nemen en niet zorgen voor verdeeldheid binnen de samenleving.

Vertegenwoordigers van de bond van het Academisch Ziekenhuis, Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), en de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL), hebben aangegeven, dat de regering de gemaakte afspraak voor een herwaardering van 110 procent nog moet nakomen. Volgens hen houdt de overheid bepaalde groepen achter, terwijl andere juist flink vooruit zijn gegaan. De bonden zijn voornemens de komende week de straat op te gaan om te protesteren.