OW geeft groen licht voor uitbetalen achterstand aannemers

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), heeft onlangs in samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning, groen licht gegeven voor het uitbetalen van achterstallige betalingen aan aannemers die in de afgelopen periode maaiwerkzaamheden hebben uitgevoerd in opdracht van de Wegenautoriteit Suriname. Afgezien van deze groep worden ook andere aannemers uitbetaald die tijdens de watercrisisperiode vanaf april tot november 2021, werkzaamheden hebben uitgevoerd in opdracht van de clusterministeries OW, Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Bij de Wegenautoriteit Suriname (WA) gaat het om aannemers die destijds maaiwerkzaamheden hebben uitgevoerd. Na de overname door de nieuwe Raad van Toezicht (RvT) in november 2020, werden tal van achterstallige betalingen bij de Wegenautoriteit aangetroffen. Het besluit is toen genomen om een gedegen inventarisatie te maken en waar nodig een onderzoek in te stellen over het afgesloten contract. Na het afronden van het onderzoek is met de minister van Financiën afgesproken, de betalingsachterstand iedere maand in delen beschikbaar te stellen, zodat de aannemers in enkele termijnen kunnen worden uitbetaald. De minister heeft inmiddels besloten dat maaiprojecten niet meer door de Wegenautoriteit Suriname zullen worden uitgevoerd, maar door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA).

Naar aanleiding van de hevige regenbuien en de enorme wateroverlastproblemen zijn vanaf april tot en met november 2021, verschillende werkzaamheden landelijk uitgevoerd om de watercrisis in die periode te minimaliseren. Dit gebeurde in opdracht van de voornoemde clusterministeries. De schadepost als gevolg van wateroverlast was opgelopen tot ongeveer SRD 120 miljoen, waarvan de regering start met uitbetalingen in twee fasen. Bij de eerste fase wordt een bedrag van 60 miljoen dat de minister van Financiën heeft vrijgemaakt uit zijn besparing binnenkort uitbetaald, terwijl het resterende deel wordt uitbetaald, zodra de begroting van 2022 is goedgekeurd. De totale schuld kan niet ineens worden betaald, omdat de middelen niet voorzien waren op de begroting.