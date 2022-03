Personeel SPB en Bond BBS wijzen loonsverhoging regering af

Tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV) die de Surinaamse Politie Bond (SPB) en de bond bij de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS) gisteren apart hebben gehouden, kon worden vastgesteld dat de leden het niet eens zijn met de door de overheid aangeboden 17 procent loonsverhoging. Tijdens een loononderhandeling tussen de vakcentrales en de regering, ging een deel akkoord met de 17 procent, waarbij de SPB, bond BBS en bond van het KPA de vergadering boos verlieten. De voorzitters zouden het namelijk ook niet eens zijn en hebben besloten dit voor te houden aan de leden. De laatstgenoemden gaven daarna de opdracht aan de leiding van de twee bonden opnieuw aan tafel te gaan met de regering.

Volgens de voorzitter van de SPB, Milando Atompai, accepteren de leden het percentage niet en wensen nog minstens 8 procent erop om mee te beginnen. Hij zei dat door de SPB 85 procent loonsverhoging wordt geëist. Echter zou dat niet in één keer worden verlangd, maar in tranches. Ook de leden van de bond bij BBS waren het niet eens met 17 procent. Volgens hen is na betaling van de vaste lasten, haast niets meer over. Zij vertelden niet te kunnen sparen en normaal in hun onderhoud voorzien. Ook zij stuurden de voorzitter terig om opnieuw te onderhandelen.

Het KPA dat ook deel uitmaakt van de veiligheidscentrale, zal vandaag haar ledenvergadering beleggen en het voorgaande voorhouden aan de leden.