DA’91: Ronde buiken en broekriemen

Op de ‘feestvergadering’ van DA’91 op 10 maart, waar zij haar 31e bestaan vierde, hield de partijraadsvoorzitter Sunil Oemrawsingh, de aanwezigen en de regering voor, dat het volk al decennia steeds de “buikriem moet aantrekken, terwijl de machthebbers hun buikjes rond eten”. De corrupte regering Bouterse heeft een failliete boedel achtergelaten voor het volk, waardoor de samenleving wederom voor een immense staat een augiasstal op te ruimen. Hij riep de regering Santokhi op, de meevallende winsten (hoge wereldmarktprijzen) van de goudbedrijven vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne aan tafel te gaan zitten om meer voor de samenleving daaruit te halen. De kostprijs van 1 ounce goud is hetzelfde gebleven, terwijl zonder enige inspanning, de winsten omhoog schieten. Het is daarom meer dan billijk dat de samenleving mee profiteert. Je kan ook een ‘windfall taks’ heffen, maar zegt Oemrawsingh, dat door onderhandelen het niet zover hoeft te komen. Terwijl de partij haar jaardag viert, zijn er grote delen van het land onder water en lijden gemeenschappen onder die situatie. Hij betuigde solidariteit met die gemeenschappen die materiële schade en menselijk leed ondervinden. Regeringen komen en gaan en deze ellende voor de samenleving wordt niet duurzaam opgelost. Hij spoorde de regering aan om met de dorpsgemeenschappen en deskundigen op verschillende gebieden de woongebieden zodanig te verplaatsen, dat hun menselijke waardigheid niet aangetast wordt en zij in hun bestaan zich verder kunnen ontwikkelen. DA’91 wil de decadentie die in de politiek heerst, eruit halen en het begrip integriteit ontsmetten. Twee normen die onder andere hoog gehouden moeten worden om ons land en volk te verheffen. ‘Politieke chantage’ moet afgestraft worden en er moeten wetten gemaakt worden dat mensen met een bewezen crimineel verleden niet in meer staatsmacht mogen hebben. De president had bij zijn aantreden beloofd, dat er samen met het volk geregeerd zou worden, maar in de praktijk blijkt het niet zo te zijn. Daarom duren processen zo lang en raakt het volk ongeduldig en teleurgesteld. Al jaren is bekend dat het overheidsapparaat zwak is, de uitvoeringscapaciteit gering is en deskundigheid buiten de overheid in meerderheid aanwezig is. Betrek die, al behoren ze niet tot de ‘friends and family’. De Surinaamse ngo’s zijn willing als het om het nationaal belang gaat, kijk verder dan je neus lang is, was het devies. We hebben geen tijd te verliezen, DA’91 is kritisch niet om tegen te zijn, maar om de samenleving te verheffen. Begin met het privatiseringstraject… ga geen geld stoppen in noodlijdende staatsbedrijven , omdat bewezen is, niet alleen in

Suriname, maar in de wereld, lanti is geen businessman… laat dat aan de ondernemers, er zijn genoeg voorbeelden, laat de Surinaamse burger aandeelhouder worden.

Het patriotisme binnen DA’91, dwingt haar de regering wederom erop te wijzen de grenskwestie ‘Tigri’ met Guyana vreedzaam op te lossen. De Guyanezen hebben bewezen geen betrouwbare partners te zijn. Terwijl er in grenscommissie verband werd gesproken, werd ons land ‘geschokt’ door Guyana om ons te sleuren naar vanwege het maritiem geschil naar de UNCLOS.

DA’91 stelt voor dat Suriname zich gedegen voorbereid en een eind maakt aan de controverse over de grens en de kwestie voor te leggen aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

“We hebben 8 maart Internationale Dag van de Vrouw gevierd. Su is klaar voor eerlijk, moedig en visionair leiderschap…….Su is klaar voor gendergelijkheid ook op politiek vlak…….en DA’91 heeft een sterke kandidaat om daar invulling aan te geven. Surinaams volk…….maak de stap voor verandering bij de volgende verkiezing ……..laten we werken aan de opbouw van de nieuwe republiek, waarin er respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit is”, besloot hij.