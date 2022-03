JusPol en AdeKUS werken samen aan opzet studie criminologie

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) zal samen met de Faculteit voor Juridische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS), werken aan de opzet van de studie criminologie in Suriname. Dit is op woensdag 9 maart besproken tijdens een ontmoeting die JusPol-minister Kenneth Amoksi had met de richtingscoördinator van de faculteit, Wanda Bechan-Pherai en de secretaris van de faculteit, Muriël Poepon.

Bij de afsluiting van de onlangs gehouden bestuurskundeweek van de studierichting Public Administration aan de AdeKUS, heeft de minister reeds aangegeven, dat zowel het ministerie als de universiteit, beschikken over criminologen. De minister die op de Faculteit der Juridische Wetenschappen gedoceerd heeft, benadrukte dat criminologen nodig zijn om bepaalde sociale vraagstukken in relatie tot de criminaliteit te bestuderen en daarover adviezen te geven.

De minister heeft vorig jaar tijdens zijn dienstreis naar de Verenigde Staten, gesproken met de George Mason University over het opzetten van een masteropleiding criminologie in Suriname. Sindsdien is hij frequent in contact geweest met deze universiteit hierover. Bechan-Perai gaf aan dat de universiteit al samenwerkingen heeft met verschillende universiteiten in het buitenland. Er zal daarom gekeken worden naar welke samenwerking beter zal zijn voor de opzet van de opleiding. Ook zullen het ministerie en de AdeKUS samen het curriculum voor de studie ontwikkelen, dat gebaseerd zal zijn op de behoefte in Suriname en op de kennis waarover de criminologen moeten beschikken om aan de slag te gaan in de samenleving. Aan de verschillende vakken zullen ook de leerdoelen gekoppeld moeten worden. De criteria voor de instroom, moeten nog bepaald worden.

Voor docenten verbonden aan de faculteit zullen mogelijkheden bekeken worden, zodat zij kunnen promoveren met criminologie als specialisatie.

De minister gaf aan zeer blij te zijn met deze samenwerking, omdat hij van mening is dat het ministerie van Justitie en Politie veel meer kan betekenen voor de samenleving indien het over goed kader beschikt. De minister is daarom voornemens, de mogelijkheden te creëren om het personeel te blijven scholen. Aanwezig bij deze meeting waren ook de directeur Operationele Diensten, Patrick Campange, beleidsadviseur Marianne Chin A Fat en het hoofd van de afdeling Opleiding en Vorming Maritza Vroom- Sibilo.