Guyana Business Netwerk en Akmos tekenen overeenkomst

Naarmate de bilaterale banden tussen Guyana en Suriname, die voortkomen uit hun nieuw gevonden oliebronnen, zich duidelijk aanscherpen, lijken de betrekkingen op het niveau van de particuliere sector aan beide kanten ook te groeien.

Op 28 februari werd een samenwerkingsovereenkomst, betreffende bedrijfsontwikkeling en investeringsbevordering, ondertekend door twee entiteiten uit de respectievelijke landen, het Business Netwerk uit Guyana en de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), waarmee de twee partijen zich verplichtten tot een aantal initiatieven die de betrekkingen op het niveau van de particuliere sector trachten te versterken, zelfs nu Georgetown en Paramaribo de betrekkingen op regeringsniveau willen consolideren.

De belangrijkste resultaten die naar verwachting zullen voortvloeien uit het pact dat tussen de twee entiteiten is ondertekend, zijn: directe handel, bedrijfsontwikkeling, strategische allianties, joint ventures, gezamenlijke investeringen en gezamenlijke internationalisering, inclusief specifieke strategieën om het potentieel van Guyanezen en Surinamers te benutten in de diaspora (het aantrekken van diaspora-investeringen). De twee entiteiten zijn ook overeengekomen om “te werken aan kennisverbetering van hun lid door specifieke trainingsprogramma’s voor leidinggevenden aan te bieden via derden”.