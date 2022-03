OORLOG OEKRAÏNE MET WERELDWIJDE CONSEQUENTIES

De door Rusland gestarte oorlog in Oekraïne, is nu al elf dagen aan de gang en er vallen vele doden. Vele honderdduizenden mensen uit het zuiden en noorden van Oekraïne, trachten door de gevechtshandelingen het land te ontvluchten. Verreweg de meesten vluchten naar de omliggende, landen, voornamelijk Polen, om dan verder te trekken naar West-Europa. De Russen bombarderen op barbaarse wijze niet slechts militaire objecten, maar schieten ook raketten af op woonwijken en ziekenhuizen. Op die manier trachten ze het hevige verzet van de Oekraïners, te breken. De militairen van de oorlogsmisdadiger Putin, maken slechtere vorderingen dan verwacht was door het harde verzet van de Oekraïners. Er vallen hierdoor dagelijks aan beide kanten veel slachtoffers. De Europese Unie, de VS en Canada, hebben zware sanctiemaatregelen tegen Moskou ingesteld, die nu reeds enorme consequenties hebben voor Rusland en zijn economie. Het is nu vrijwel onmogelijk zaken te doen met Rusland, omdat er geen overmakingen naar en van dat land, kunnen worden gedaan. Ook het zaken doen met Oekraïne, een land met een enorme landbouwschuur, is vrijwel onmogelijk geworden. De Russen zijn er ook op gebrand de havens van dat land in handen te krijgen, waardoor export niet meer kan. Internationaal heeft deze oorlog zeer nadelige gevolgen voor veel landen. Zo is de gas- en olieprijs enorm gestegen en bedroeg vanmorgen al 125 US-dollar voor een vat aardolie. Ook de goudprijs per troy ounce is gestegen naar 2000 US-dollar. Gebeurt nou eenmaal altijd in onzekere tijden. De stijging van de aardolieprijs tot ruim boven de 100 dollar, en dus vandaag naar 125,- US-dollar; hierdoor krijgen vrijwel alle economieën ter wereld te maken met een inflatoire werking, die onmiddellijk te merken is bij de pompstations. Verhogingen van goederen en diensten zijn daar ook meteen het gevolg van. Binnen de landbouwsector krijgen de agrariërs zeker te maken met een toename in de prijs van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, die in sommige gevallen als basis aardolie hebben. Ook leveranciers van deze producten zullen bij een optredende schaarste, een meerprijs in vreemde valuta berekenen. We hebben nu reeds gemerkt, dat de prijzen voor tarwe de lucht in zijn geschoten en dat bijvoorbeeld brood bijna een luxe geworden is voor velen. De oorlog in Oekraïne mag daarom geen moment en door niemand, aanschouwd worden al een ver-van-mijn-bed-show. Wij hebben er indirect ook mee te maken en zullen de gevolgen vanwege onze importeconomie, zeker in de zak gevoelen. Het is daarom aan te raden, zo zuinig mogelijk om te springen met de beschikbare middelen en vooral nu zeker te gaan werken aan meer zelfvoorzienendheid. Vooral mensen die buiten de stad wonen en over wat grond beschikken, wordt aangeraden wat meer te gaan planten, want zwaardere tijden staan nu echt voor de deur.