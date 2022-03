Bombardementen op schepen:

Alle containervervoer van en naar Rusland tijdelijk stopgezet

Deze week werd gemeld, dat een van de grootste kunstmestbedrijven ter wereld in Oekraïne getroffen is door een raket. Een schip gecharterd door Cargill Inc. werd geraakt tijdens zijn vaart in de Oekraïense wateren van de Zwarte Zee. Twee andere vracht schepen die zich in de Zwarte Zee, nabij de haven van Odessa, (Oekraïne) bevonden werden gebombardeerd door Russische militairen. Er werd ook bevestigd dat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de Braziliaanse landbouwindustrie in gevaar kan brengen. Met de sluiting van productie van kunstmestbedrijven in de oorlogsgebieden, beginnen de nadelige effecten al voelbaar te worden.

De beschietingen van schepen werden bevestigd door het ministerie van Infrastructuur van Oekraïne. Maersk, de Scheepvaartgigant, heeft inmiddels tijdelijk alle containervervoer van en naar Rusland stopgezet, waardoor het isolement van het land nog groter is geworden nu de invasie van Oekraïne een uittocht van westerse bedrijven teweegbrengt. Volgens Maersk, die containervervoersroutes onderhoudt naar Sint-Petersburg en Kaliningrad aan de Oostzee, Novorossiysk aan de Zwarte Zee en Vladivostok en Vostochny aan de oostkust van Rusland, zullen al het containervervoer naar Rusland tijdelijk worden stopgezet.

Oorlog en de impact op de landbouw

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne kan de agribusiness op 3 manieren treffen.

De eerste manier heeft betrekking op de aanvoer van meststoffen uit Rusland. De tweede wijze is de stroom van productie en marketing van tarwe en maïs door de twee landen. En de derde manier is de wereldwijde levering van aardolie, vanwege de Russische leverantie van dit product. Met de huidige situatie kunnen de sancties die aan Rusland zijn opgelegd, de invoer van kunstmest negatief beinvloeden en de prijs van deze inputs zal hierdoor verder stijgen. Daarenboven heeft de stijging van de olieprijs ook invloed op een cruciale kostenpost in het landbouwareaal.