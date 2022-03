Van Samson haalt uit naar Bouterse

Cedric van Samson DNA-lid voor de VHP, verklaarde onlangs tegenover een lokaal medium, dat wanneer er gesproken wordt over een sociaal gezicht, dan moet je als regering weten, wat er gedaan moet worden om de noden van burgers te verlichten. Volgens Van Samson heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) maar al te vaak aangegeven, dat zij een inhaalslag heeft gemaakt, om de sociale voorzieningen naar het volk toe, te verbeteren. In 2010 toen de regering Bouterse – Ameerali aantrad, heeft zij een staatskas aangetroffen, met genoeg goudreserves en een stabiele wisselkoers. Volgens hem vormde dat een goede basis bij het aantreden van de regering Bouterse- Ameerali, om een inhaalslag, te kunnen maken.

Bij het aftreden van regering Bouterse – Adhin in 2020, toen de regering Santokhi het gezag overnam, wisten we wat het vertrekpunt was“ en vanuit dat vertrekpunt, zou de NDP en met name de persoon Bouterse, de laatste persoon moeten zijn, om te moeten praten over het Sociaal gezicht”, aldus Van Samson.

Hij zegt dat de noodkreet van het volk nu te merken is, en de mensen het zwaar hebben. Maar wat het volk niet moet vergeten, is dat de macht is overgenomen in een staat waarbij er werk aan de winkel is om al de achterstanden, en leningen die zijn gemaakt door de vorige regeringsleiders, alsnog ingelopen moeten worden. ‘Regering Santokhi no deh ini wan omstandigheid, fu kon pley show man’, benadrukte Van Samson. In de periode dat de regering Bouterse aan de macht was, is het volk vaker op straat gekomen, maar ook met name toen de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), inzichten gaf en een dialoog had met het volk. Wanneer er bepaalde woorden worden gebruikt, moet de betekenis van die woorden eerst begrepen worden en daarna toegepast; alvorens de voorzitter van de NDP de oproep doet van een nationale dialoog. Volgens Van Samson, is het in de afgelopen 10 jaar tijdens regering Bouterse niet gelukt, om in tripartiet verband te zitten met de vakbeweging, en het bedrijfsleven, omdat er geen gehoor werd gegeven aan de zogeheten stakeholders. Dat in vergelijking met de mensen die nu met hun eigen inzichten komen om te helpen aansturen, als zoals de huidige president dat wél doet.

Tijdens de afgelopen massameeting van de NDP werd er aangehaald, dat de nationale dialoog in principe zal moeten leiden tot gesprekken voor vervroegde verkiezingen, Van Samson benadrukte op de vraag van de interviewer als volgt: “Kon mi taigi wan sani yu wan verkiezing tamara, yu wan eng tamara” Van Samson vroeg zich af wat de voorzitter van de NDP verwacht, en stelde, dat hij de verkiezingen met de beste toppers binnen de partij verloren heeft. ‘’Hoe wil hij op die manier vervroegde verkiezingen, met wie ga je die winnen?’’, aldus Van Samson. De vraag is of een verkiezing Suriname nu in een betere positie zal brengen. Verder wordt er aan de jongeren verteld, dat in 1980 Staatsolie opgericht is door Bouterse, wat volgens Van Samson een leugen is. “Hoe kunnen 16 militairen zonder enig verstand van mijnbouw, in 6 maanden tijd een aardoliebedrijf opzetten. En er is in een regeringstermijn van 10 jaar NDP niet eens een cassavefabriek opgezet”, aldus Van Samson.

Vervolgens vroeg hij de heer Bouterse, met alle respect, om de visie die hij huldigt voor de partij over te laten aan de jongeren “We hebben allen gezien, wat er is gebeurd na de economische aanrijding die Suriname heeft gemaakt met Bouterse aan het stuur, en heeft Suriname nu herstel nodig”, aldus Van Samson